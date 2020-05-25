Три пальта Медведчука і 97 компаній Марченко: кум Путіна оприлюднив свої космічні статки

Віктор Медведчук – кум Путіна та нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" – подав електронну декларацію за 2019 рік. Заробив політик 61,6 мільйона гривень, більшість з яких отримав як зарплату або дивіденди від фірм, власницею яких є його дружина – Оксана Марченко.

Статки Медведчука: політик оприлюднив декларацію за 2019 рік

Яке цінне майно та які статки задекларував політик, розбирався 24 канал. Відповідні відомості з'явилися на сайті НАЗК 24 травня.

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Декларація Віктора Медведчука містить сотні позицій, тож виберемо лише найголовніше та найцікавіше.

Нерухомість і транспорт

6 ділянок землі є у Медведчука, 11 – у Марченко.

Оксана Марченко також має 3 будинки, тоді як її чоловік лише 2.

Транспортний автопарк родини: у Медведчука – вісім автомобілів марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault та MAYBACH. У Марченко, звісно, більше – 11 машин.

Особливо цінне рухоме майно

Понад десять наручних годинників елітних брендів (як-от Rolex, Breguet, Vacheron Constantin) має Медведчук, і ще приблизно два десятки – його дружина Оксана Марченко.

У Оксани Марченко – сотні ювелірних виробів брендів Cartier, Dolce and Gabbana, Graff, Bulgari та інших.

Депутат задекларував чимало дорогого одягу, серед якого 17 костюмів, три кашемірових пальта Dolce and Gabbana, дві хутряні дублянки від Brioni та Lanvin, і, звісно, запонки з дорогоцінним камінням.

Перелічити одяг Оксани Марченко нереально. Відзначимо хіба 34 сукні Dolce and Gabbana.

З "хатнього" та повсякденного

Апарат вакуумного масажу LPG,

14 перських килимів і 10 італійських,

18 люстр і 7 антикварних годинників,

Меблі Provasi і Marge Garson.

Книги, ікони, картини

Віктор Медведчук полюбляє читати – особливо, рідкісні та цінні книги. У його декларації, зокрема, містяться такі:

Фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року.

Рукописне Євангеліє XV століття,

"Апостол" Івана Федорова 1574 року,

"Граматика» Мелетія Смотрицького 1648 року,

"Опис України" Гійома де Боплана 1660 року.

Також у декларації вказані колекції книг від XVII до XX століть, загалом яких – понад 8 тисяч.

Не оминув увагою політик і образотворче мистецтво. Він має 110 картин російських художників, 80 – українських, 24 картини європейського живопису, 201 – суто закарпатських майстрів, і ще 115 картин сучасних художників.

Окремо в декларації значиться колекція ікон XVII – XX столітть (227 штук).

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Доходи Медведчука: політику найбільше платить його дружина

Медведчук заробив 61,6 мільйона гривень

У 2019 році загальна сума доходів нардепа – 61 мільйон 600 тисяч гривень. Що цікаво, зарплата з ВРУ там займає незначну частку.

Найбільше грошей Медведчуку принесла кіпрська компанія Ventolor Holding Limited:

33,4 мільйона гривень премії,

21,9 мільйона гривень винагороди.

А власницею фірми у цій же декларації вказана дружина політика – та ж Оксана Марченко.

І це не всі гроші, які надійшли Медведчуку від компаній Марченко:

Ще 4,8 мільйона гривень значаться як "зарплата" Медведчуку від фірми "Гармонія".

Оксана Марченко – власник 97 фірм

Оксана Марченко задекларувала 258,6 мільйона гривень дивідендів від кіпрської компанії Tumillon Investments LTD. Загалом, вона досить активна бізнеследі:

У декларації під пунктом "юридичні особи, трасти або інші утворення, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб'єкт декларування або члени його родини" в Оксани Марченко – 97 компаній .

. Причому зареєстровані вони у цілій низці країн: Україна, Росія, Кіпр, Віргінські острови, Маршалові острови, Болгарія, Сент-Кітс і Невіс, Велика Британія, Мальта.

Є компанії у Марченко і в Криму. Зауважимо, що в декларації вони значаться, як зареєстровані в Росії.



Одна з компаній Марченко, яка зареєстрована в Росії, але розташована в Криму / Скриншот з сайту НАЗК (клікніть для збільшення)

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