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Три пальта Медведчука і 97 компаній Марченко: кум Путіна оприлюднив свої космічні статки

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Статки Медведчука: політик оприлюднив декларацію за 2019 рік
Статки Медведчука: політик оприлюднив декларацію за 2019 рік / Колаж 24 каналу

Віктор Медведчук – кум Путіна та нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" – подав електронну декларацію за 2019 рік. Заробив політик 61,6 мільйона гривень, більшість з яких отримав як зарплату або дивіденди від фірм, власницею яких є його дружина – Оксана Марченко.

Статки Медведчука: політик оприлюднив декларацію за 2019 рік

Яке цінне майно та які статки задекларував політик, розбирався 24 канал. Відповідні відомості з'явилися на сайті НАЗК 24 травня. 

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Декларація Віктора Медведчука містить сотні позицій, тож виберемо лише найголовніше та найцікавіше.

Нерухомість і транспорт

  • 6 ділянок землі є у Медведчука, 11 – у Марченко.
  • Оксана Марченко також має 3 будинки, тоді як її чоловік лише 2.
  • Транспортний автопарк родини: у Медведчука – вісім автомобілів марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault та MAYBACH. У Марченко, звісно, більше – 11 машин.

Особливо цінне рухоме майно

  • Понад десять наручних годинників елітних брендів (як-от Rolex, Breguet, Vacheron Constantin) має Медведчук, і ще приблизно два десятки – його дружина Оксана Марченко.
  • У Оксани Марченко – сотні ювелірних виробів брендів Cartier, Dolce and Gabbana, Graff, Bulgari та інших. 
  • Депутат задекларував чимало дорогого одягу, серед якого 17 костюмів, три кашемірових пальта Dolce and Gabbana, дві хутряні дублянки від Brioni та Lanvin, і, звісно, запонки з дорогоцінним камінням. 
  • Перелічити одяг Оксани Марченко нереально. Відзначимо хіба 34 сукні Dolce and Gabbana.

З "хатнього" та повсякденного

  • Апарат вакуумного масажу LPG,
  • 14 перських килимів і 10 італійських,
  • 18 люстр і 7 антикварних годинників,
  • Меблі Provasi і Marge Garson.

Книги, ікони, картини

Віктор Медведчук полюбляє читати – особливо, рідкісні та цінні книги. У його декларації, зокрема, містяться такі:

  • Фрагмент Біблії Гутенберга 1455 року.
  • Рукописне Євангеліє XV століття,
  • "Апостол" Івана Федорова 1574 року,
  • "Граматика» Мелетія Смотрицького 1648 року,
  • "Опис України" Гійома де Боплана 1660 року.

Також у декларації вказані колекції книг від XVII до XX століть, загалом яких – понад 8 тисяч.

Не оминув увагою політик і образотворче мистецтво. Він має 110 картин російських художників, 80 – українських, 24 картини європейського живопису, 201 – суто закарпатських майстрів, і ще 115 картин сучасних художників.

  • Окремо в декларації значиться колекція ікон XVII – XX столітть (227 штук).

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Доходи Медведчука: політику найбільше платить його дружина

Медведчук заробив 61,6 мільйона гривень

У 2019 році загальна сума доходів нардепа – 61 мільйон 600 тисяч гривень. Що цікаво, зарплата з ВРУ там займає незначну частку.

Найбільше грошей Медведчуку принесла кіпрська компанія Ventolor Holding Limited: 

  • 33,4 мільйона гривень премії,
  • 21,9 мільйона гривень винагороди.

А власницею фірми у цій же декларації вказана дружина політика – та ж Оксана Марченко.

І це не всі гроші, які надійшли Медведчуку від компаній Марченко:

  • Ще 4,8 мільйона гривень значаться як "зарплата" Медведчуку від фірми "Гармонія".

Оксана Марченко – власник 97 фірм

Оксана Марченко задекларувала 258,6 мільйона гривень дивідендів від кіпрської компанії Tumillon Investments LTD. Загалом, вона досить активна бізнеследі:

  • У декларації під пунктом "юридичні особи, трасти або інші утворення, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб'єкт декларування або члени його родини" в Оксани Марченко – 97 компаній.
  • Причому зареєстровані вони у цілій низці країн: Україна, Росія, Кіпр, Віргінські острови, Маршалові острови, Болгарія, Сент-Кітс і Невіс, Велика Британія, Мальта

Є компанії у Марченко і в Криму. Зауважимо, що в декларації вони значаться, як зареєстровані в Росії.

Марченко

Одна з компаній Марченко, яка зареєстрована в Росії, але розташована в Криму / Скриншот з сайту НАЗК (клікніть для збільшення)

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео 24 каналу

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Бізнес Гроші Авто Новини нерухомості Оксана Марченко Віктор Медведчук Опозиційна платформа – За життя е-декларування Новини політики Новини України
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