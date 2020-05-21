Черговий скандал з каналом Медведчука: Нацрада взялася за перевірку NewsOne

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 21 травня призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Все через скандальні висловлювання, які там прозвучали в День пам'яті та примирення.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні, повідомляє пресслужба Нацради. Там заявили, що метою перевірки стане вивчення дотримання каналом вимог закону щодо неприпустимості розпалювання ворожнечі та ненависті.

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Про які порушення NewsOne мовиться

Моніторинг, який провели 8 – 10 травня, зафіксував в ефірі трансляцію телепрограми "Протистояння". Ведучими тоді були журналісти В'ячеслав Піховшек і Діана Панченко.

Зокрема, гість каналу політолог Вадим Карасьов розповів про "єврейські дивізії СС".

У Нацраді зазначили, що поширені думки про службу значної кількості євреїв у військах нацистського Третього Рейху та існування єврейських дивізій СС мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту.

Перевірка телекомпанії відбудеться після завершення карантину.

Хто контролює канали 112 Україна, NewsOne і ZIK? 5 жовтня 2018 року Віктор Медведчук руками свого бізнесового партнера Тараса Козака викупив NewsOne в Андрія Портнова (ексзаступника голови АП часів Януковича). 14 грудня 2018 року Тарас Козак купив вже телеканал 112.Україна. Раніше він належав громадянину Німеччини Едуарду Катцу, хоча вже тоді журналісти-розслідувачі називали Медведчука неофіційним власником каналу.



14 червня 2018 року стало відомо про угоду між львівським олігархом Петром Димінським та Тарасом Козаком: останній придбав медіахолдинг ZIK.

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