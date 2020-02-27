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      Як використовують мову ворожнечі посіпаки Януковича

      - Читать новость на русском
      Андрій Портнов / detector.media

      Політики з далекого минулого, наче зомбі намагаються повстати з могил і повернутися до нашого життя. На каналах Медведчука розпалюють ворожнечу і ненависть до всього українського. І не тому, що ненавидять цю країну з її культурою, а тому, що більше нічого не можуть запропонувати.

      Андрій Портнов

      Нещодавно одіозний політик, колишній посіпака Януковича, Андрій Портнов опублікував попередження: "Друзі, для майбутніх фільтраційних цілей, наша команда починає комплекс заходів щодо ідентифікації активістів і решти бродячого злочинного непотребу". Вже тоді у мене було чітке передчуття, що це буде чергова порція бруду і брехні.

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      Посіпака Януковича брехав про Віталія Дейнегу, відомого волонтера і керівника благодійного фонду "Повернись живим".

      віталій дейнега
      Керівника фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега

      З 2016 року до сьогодні фонд зібрав для потреб української армії понад 161 мільйон гривень і понад 160 з них використав. На сайті "Повернись живим" є детальний звіт. Тобто усе можна перевірити. Здавалося б до чого можна було причепитись? Але Портнов обмежується тільки власною фантазією.

      Віталій Дейнега впродовж 19 років мав основний заробіток від благодійного фонду "Повернись живим",
      – сказав Портнов.

      Напевно, автор цих слів сподівався, що глядач запалає ненавистю до Дейнеги. І так би і було, якби не одне "але" – благодійний фонд "Повернись живим" зареєстрований у березні 2015 року.

      Детальніше дивіться у повній версії програми:

      В розпорядженні Портнова був якийсь документ без назви, в якому вказані усі доходи нібито Дейнеги. Портнов стверджує, що основні заробітки Дейнеги принесла благодійність. Поквартальна зарплата від благодійного фонду вказана в ньому у розмірі від 3 до 14 тисяч, тобто від 1 до 5 тисяч в місяць. Водночас вказані і інші джерела доходу, які в середньому у 10 разів більші ніж у фонді.

      документи
      Документ начебто з доходами Дейнеги

      Це ж така еталонна брехня. Коли не просто говорять неправду, а ще і одразу надають так звані докази обману. Усі знають, що Портнов, Лукаш, Гужва і його жовте видання "Страна.ua" брешуть і маніпулюють, але коли говорять, завжди прикриваються якимось документом. 

      "Розжигатєлі ворожнечі і війни"

      Портнов обурювався тому, що Нацрада з питань телебачення прагне перевіряти канали Медведчука, а не перевіряє канали Порошенка. Він назвав це "шоу для якихось дегенератів, де вони розпалюють ворожнечу і Нацрада цього не помічає". І він не один такий борець за "справедливість". 

      Олена Лукаш, колишній член "Партії регіонів" і міністр юстиції Януковича, теж нібито проти розпалювання ворожнечі. Як тільки вони починають говорити про те, що цього робити не можна, одразу цікавтесь на кого вони працюють: Медведчука, Портнова, Гужву чи Шарія.

      Кому належать українські телеканали / інфографіка 24 каналу
      Кому належать українські телеканали / інфографіка 24 каналу

      Звісно, заради справедливості варто сказати, що рівень напруги і нетерпимості в українському суспільстві за останні шість років виріс. Мені складно уявити, як розпалювання ворожнечі з одного боку може зупинити іншу, як це наближає нас до миру чи якогось примирення?

      Цікаво! Посіпаки Януковича намагаються повернути втрачену владу

      Це дуже неприємна реальність, а ще складніше знайти спосіб цьому протистояти. Бо той, хто бреше і маніпулює обмежений тільки своєю фантазією. А щоб розказати правду її ще треба знайти.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини політики Віктор Медведчук Олена Лукаш Віктор Янукович Андрій Портнов Відеоблоги Голобородько
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