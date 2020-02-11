Посіпаки Януковича намагаються повернути втрачену владу

Пройшло кілька років після Майдану, а люди, які прийшли до влади, не виправдали надії народу на зміни. Їх поховали безліч корупційних розслідувань, зокрема і про обкрадання власного війська під час війни. Російська пропаганда перекручувала усі факти подій 2014 року. Підлеглі Януковича теж всіляко принижували учасників Майдану.

У Криму були переконані, що спочатку майданівці пішли на "штурм Адміністрації", а потім "Беркут" розігнав студентів. Вірячи цим маніпуляціям, вони почали демонізувати Майдан.

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Тепер дехто хоче переконати нас, що це не міліція жорстоко побила громадян, а навпаки. У статті без автора стверджують, що перші міліціонери в ті дні постраждали саме у ту ніч.



З таким заголовком вийшла стаття у жовтому виданні "Страна.ua"

Декілька сотень добре екіпірованих беркутівців, били кийками протестувальників та заливали очі перцевим газом. А виявляється, як повідомляло видання "Страна.ua", що це поліцейські постраждали у цій ситуації.

Олена Лукаш, колишній член "Партії регіонів" і міністерка юстиції за часів Януковича поширила цю статтю з такими коментарем: "Хроники массовой резни. Это надо знать и помнить".



Олена Лукаш

Ще двоє обміняних ексберкутівців стверджували, що повернулись в Україну, щоб відновити "чесне ім’я Беркуту", який жорстоко бив людей. Ще одного представника влади Януковича Андрія Портнова дуже турбує доля "постраждалих співробітників міліції".



Андрій Портнов

Посіпаки Януковича ведуть продуману і сплановану діяльність, мета якої – дегероїзація подій Революції Гідності. В статтях одіозного видання "Стана.ua", коментарях Лукаш, або заявах Портнова постійно лунають слова, що принижують учасників Майдану. Усіх опонентів називають: "майданутими", "кастрюлеголовими", "рагулями".

Саме в цьому і є найбільша трагедія Майдану: коли громадяни вийшли протестувати проти влади, на них нацькувати міліцію. Пройшло 6 років, а ми добре пам’ятаємо, чому вийшли на Майдан. А той, хто намагається нас залякати – приречений на поразку.

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Розслідування злочинів, що були здійснені під час Революції Гідності треба доводити до кінця. А усіх винних притягати до відповідальності. Бо якщо цього не зробити – вовки миттєво одягнуть овечі шкури.