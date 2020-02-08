Двоє ексберкутівців після обміну повернулись до Києва і звернулись до Зеленського

Двоє обвинувачених у розстрілах на Майдані ексберкутівців, яких передали на тимчасово окуповані території у межах обміну, повернулися до Києва.

Мова про Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру, повідомив адвокат Олексій Горошинський на своїй фейсбук-сторінці.

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Він також опублікував їхнє відкрите звернення до президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапки та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Більше 5 років нас тримали за гратами за злочини, яких ми не вчиняли. Винуватими нас призначив політичний режим, що прийшов до влади шляхом збройного державного перевороту у 2014 році,

– мовиться у зверненні ексберкутівців.

У своєму зверненні колишні беркутівці назвали Революцію Гідності "збройним державним перевором" та заявили, що "частина протестувальників були озброєними злочинцями". вони також додали, що будуть брати участь у засіданнях, бо "їм нічого приховувати".

Про обмін полоненими

Ексберкутівці стверджують, що не здійснювали злочинів, тому суд не має доказів. При цьому вони запевняють, що відмова від участі в обміні 29 грудня "підставила б під загрозу цей обмін загалом", тому вони "були змушені"на нього погодитися.

"Також ми розуміли, що цей обмін дозволить привернути увагу влади та громадськості до питання об'єктивної оцінки подій 2014 року. Це був державний переворот. А частина протестувальників не були мирними - вони були озброєними злочинцями. Вони закидували правоохоронців камінням, катували, палили "коктейлями Молотова", розстрілювали їх з вогнепальної зброї", – заявляють колишні беркутівці.

Звернення ексберкутівців:

Фото з фейсбук-сторінки Олексія Горошинського

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