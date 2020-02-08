Двое бывших беркутовцев после обмена вернулись в Киев и обратились к Зеленскому

Двое обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев, которых передали на временно оккупированные территории в рамках обмена, вернулись в Киев.

Речь об Александре Маринченко и Сергее Тамтуре, сообщил адвокат Алексей Горошинский на своей фейсбук-странице.

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Он также опубликовал их открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Более 5 лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году,

– говорится в обращении бывших беркутовцев.

В своем обращении бывшие беркутовцы назвали Революцию Достоинства "вооруженным государственным перевором" и заявили, что "часть протестующих были вооруженными преступниками". Они также добавили, что будут участвовать в заседаниях, потому что "им нечего скрывать".

Об обмене пленными

Бывшие беркутовцы утверждают, что не совершали преступлений, поэтому суд не имеет доказательств. При этом они уверяют, что отказ от участия в обмене 29 декабря "подставил бы под угрозу этот обмен в целом", поэтому они "были вынуждены на него согласиться".

Обращение бывших беркутовцев:

Фото с фейсбук-страницы Алексея Горошинского

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