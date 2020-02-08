Двое бывших беркутовцев после обмена вернулись в Киев и обратились к Зеленскому
Двое обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев, которых передали на временно оккупированные территории в рамках обмена, вернулись в Киев.
Речь об Александре Маринченко и Сергее Тамтуре, сообщил адвокат Алексей Горошинский на своей фейсбук-странице.
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Он также опубликовал их открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
Более 5 лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году,
– говорится в обращении бывших беркутовцев.
В своем обращении бывшие беркутовцы назвали Революцию Достоинства "вооруженным государственным перевором" и заявили, что "часть протестующих были вооруженными преступниками". Они также добавили, что будут участвовать в заседаниях, потому что "им нечего скрывать".
Об обмене пленными
Бывшие беркутовцы утверждают, что не совершали преступлений, поэтому суд не имеет доказательств. При этом они уверяют, что отказ от участия в обмене 29 декабря "подставил бы под угрозу этот обмен в целом", поэтому они "были вынуждены на него согласиться".
Обращение бывших беркутовцев:
Фото с фейсбук-страницы Алексея Горошинского
Что надо знать об освобождении экс-беркутовцев из СИЗО?
- Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".
- Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
- После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.
- Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели. В конце концов, бывших беркутовцев передали пророссийским боевикам в пределах обмена.
- Впоследствии в ГПУ объяснили, что подозреваемых в деле о расстрелах на Майдане беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.