Боевики поставили Украине ультиматум в отношении бывших "беркутовцев", - Лутковская

Валерия Лутковская, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, убеждает, что без выдачи боевикам экс-беркутовцев Украина не получила бы спецназовцев, находившихся в плену на оккупированном Донбассе.

Как рассказала Лутковская в эфире "Украинского радио", и так называемая "Харьковская группа" (террористы), и экс-беркутовцы были в списках на обмен еще с 2015 – 2016 годов. В декабре 2017 – приняли решение, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно их не освободят в результате этого процесса.

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"В ответ нам сказали, что тогда не освободят тех спецназовцев, которые попали в плен и находились на территории оккупированного Донбасса. Соответственно, мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были необходимы для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом", – отметила член гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске.

По ее словам, украинские спецназовцы находились в плену в условиях, которые значительно хуже тех, в которых находились в украинских СИЗО экс-беркутовцы и харьковские террористы.

Что касается обмена пленными, то взаимосвязь была абсолютно четкой. "Беркут" – спецотряд. Это 8-й и 3-й полки спецназначения, один танкист, который еще в 2014 году попал в плен,

– отметила она.

Лутковская добавила, что эти освобождения не повредят процессу осуществления правосудия, ведь всех освободили под личное обязательство являться в суды и участвовать в заседаниях. В то же время заверила, что судебные заседания будут продолжаться.

"Мы освободили людей, и мне кажется, что это очень важно. С 16 января мне надо продолжать работу, потому что у нас есть еще большое количество людей, которые находятся в незаконном удержании на территории оккупированного Донбасса. Это около 300 человек. В отношении 101 лица у нас есть документы, которые подтверждают незаконное содержание под стражей, а в отношении примерно 200 человек у нас есть информация от родственников, но нет документов", – сообщила политик.

Также Лутковская отметила, что не следует разделять военных и гражданских в процессе обмена пленными, ведь с точки зрения прав человека, нужно защищать как одних, так и других.

Я занимаюсь переговорами с июня 2019 года, тогда у нас было только 25 подтвержденных человек. Мы смогли освободить 80 человек, 4 из которых решили остаться на территории оккупированного Донбасса, чаще всего из-за того, что у них там остались родственники. Подтверждены были 81 человек, один человек отказался от того, чтобы быть объектом этого освобождения. Это странная история, удивительно, когда человек находится под стражей и отказывается от того, чтобы его освободили. Меня насторожила видеоконференция с этим лицом: когда он утверждал свое нежелание, были взгляды в сторону,

– подытожила представительница Украины в "Минске".

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Что известно про харьковских террористов

Говорится про Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого. Всех их обвиняют в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году. Они были участниками антимайдана в Киеве, в частности участвовали в столкновениях 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка. Познакомились в больнице в Харькове и позднее вступили в контакт с российскими спецслужбами. Известно, что они совершили подрыв осколочной мины МОН-100. К счастью, число жертв по счастливой случайности оказалось гораздо меньшим, чем планировали убийцы.

Что известно об освобождении экс-беркутовцев

Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Кроме того, под личное обязательство вышли Александр Маринченко (был под круглосуточным домашним арестом) и Сергей Тамтура (находился под ночным домашним арестом).

После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен. Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели.

В то же время в ГПУ объяснили, что подозреваемых в деле о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

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По словам пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского, следующий обмен пленными должен пройти зимой 2020 года. Ранее в представительстве Президента Украины в АР Крым уверяли, что крымских пленных включат к следующему этапу освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

Коротко об обмене пленными: