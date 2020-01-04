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      Боевики поставили Украине ультиматум в отношении бывших "беркутовцев", - Лутковская

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      Валерия Лутковская / "Доступ к правде"

      Валерия Лутковская, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, убеждает, что без выдачи боевикам экс-беркутовцев Украина не получила бы спецназовцев, находившихся в плену на оккупированном Донбассе.

      Как рассказала Лутковская в эфире "Украинского радио", и так называемая "Харьковская группа" (террористы), и экс-беркутовцы были в списках на обмен еще с 2015 – 2016 годов. В декабре 2017 – приняли решение, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно их не освободят в результате этого процесса.

      Обратите внимание! Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: комментарий Зеленского

      "В ответ нам сказали, что тогда не освободят тех спецназовцев, которые попали в плен и находились на территории оккупированного Донбасса. Соответственно, мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были необходимы для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом", – отметила член гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске.

      По ее словам, украинские спецназовцы находились в плену в условиях, которые значительно хуже тех, в которых находились в украинских СИЗО экс-беркутовцы и харьковские террористы.

      Что касается обмена пленными, то взаимосвязь была абсолютно четкой. "Беркут" – спецотряд. Это 8-й и 3-й полки спецназначения, один танкист, который еще в 2014 году попал в плен,
      – отметила она.

      Лутковская добавила, что эти освобождения не повредят процессу осуществления правосудия, ведь всех освободили под личное обязательство являться в суды и участвовать в заседаниях. В то же время заверила, что судебные заседания будут продолжаться.

      "Мы освободили людей, и мне кажется, что это очень важно. С 16 января мне надо продолжать работу, потому что у нас есть еще большое количество людей, которые находятся в незаконном удержании на территории оккупированного Донбасса. Это около 300 человек. В отношении 101 лица у нас есть документы, которые подтверждают незаконное содержание под стражей, а в отношении примерно 200 человек у нас есть информация от родственников, но нет документов", – сообщила политик.

      Также Лутковская отметила, что не следует разделять военных и гражданских в процессе обмена пленными, ведь с точки зрения прав человека, нужно защищать как одних, так и других.

      Я занимаюсь переговорами с июня 2019 года, тогда у нас было только 25 подтвержденных человек. Мы смогли освободить 80 человек, 4 из которых решили остаться на территории оккупированного Донбасса, чаще всего из-за того, что у них там остались родственники. Подтверждены были 81 человек, один человек отказался от того, чтобы быть объектом этого освобождения. Это странная история, удивительно, когда человек находится под стражей и отказывается от того, чтобы его освободили. Меня насторожила видеоконференция с этим лицом: когда он утверждал свое нежелание, были взгляды в сторону,
      – подытожила представительница Украины в "Минске".

      К теме! Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: около 20 человек отказались участвовать

      Что известно про харьковских террористов

      Говорится про Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого. Всех их обвиняют в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году. Они были участниками антимайдана в Киеве, в частности участвовали в столкновениях 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка. Познакомились в больнице в Харькове и позднее вступили в контакт с российскими спецслужбами. Известно, что они совершили подрыв осколочной мины МОН-100. К счастью, число жертв по счастливой случайности оказалось гораздо меньшим, чем планировали убийцы.

      Что известно об освобождении экс-беркутовцев

      Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Кроме того, под личное обязательство вышли Александр Маринченко (был под круглосуточным домашним арестом) и Сергей Тамтура (находился под ночным домашним арестом).

      После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен. Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели.

      В то же время в ГПУ объяснили, что подозреваемых в деле о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

      Советуем ознакомиться! Известны имена украинцев, которые остались в плену боевиков после обмена: список

      По словам пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского, следующий обмен пленными должен пройти зимой 2020 года. Ранее в представительстве Президента Украины в АР Крым уверяли, что крымских пленных включат к следующему этапу освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

      Коротко об обмене пленными:

      • 29 декабря 2019 года Украина и представители донбасских оккупантов провели обмен пленными на КПВВ "Майорское".
      • Домой вернулись 76 украинцев, а боевикам передали 124 человека.
      • 17 переданных оккупантам лиц не пожелали возвращаться на оккупированный Донбасс.
      • 5 освобожденных украинцев решили остаться на Донбассе (то есть всего были обменены 81 украинец).
      • Освобожденных украинцев транспортировали самолетом в аэропорт "Борисполь". Там их встретили президент и родные. После этого некоторые освобожденные из плена отправились в реабилитационные центры.

      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И БОЕВИКАМИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Беркут Пророссийские боевики Валерия Лутковская Новости политики Обмен пленными
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