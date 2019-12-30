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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      В рамках обмена Украина вернула 4 спецназовцев: фото

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      Один из возвращенных спецназовцев / фото пресс-служба командования ССО

      Из российского плена 29 декабря вернулись 4 украинских воинов специального назначения. Состояние их здоровья удовлетворительное, однако они требуют длительного медицинского и психологического обследования.

      Фото спецназовцев, которых удалось вытащить из плена, обнародовала пресс-служба командования ССО.

      Основное: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео

      Командование Сил специальных операций ВС Украины приветствует украинских Героев, родных и близких с долгожданным возвращением!
      – говорится в официальном сообщении.

      Отметим, что имен этих военных не называют. Однако Офис Президента обнародовал информацию о двух спецназовцах: Иване Дееве и Сергее Иванчуке, которые попали в плен в феврале 2017 года. Имена еще 2-х спецназовцев пока неизвестны.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Обмен пленными Новости Украины Вооруженные силы Украины
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