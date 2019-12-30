В рамках обмена Украина вернула 4 спецназовцев: фото

Из российского плена 29 декабря вернулись 4 украинских воинов специального назначения. Состояние их здоровья удовлетворительное, однако они требуют длительного медицинского и психологического обследования.

Фото спецназовцев, которых удалось вытащить из плена, обнародовала пресс-служба командования ССО.

Основное: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео

Командование Сил специальных операций ВС Украины приветствует украинских Героев, родных и близких с долгожданным возвращением!

– говорится в официальном сообщении.

Отметим, что имен этих военных не называют. Однако Офис Президента обнародовал информацию о двух спецназовцах: Иване Дееве и Сергее Иванчуке, которые попали в плен в феврале 2017 года. Имена еще 2-х спецназовцев пока неизвестны.