В рамках обміну Україна повернула 4 спецпризначенців: фото
Із російського полону 29 грудня повернулися 4 українських воїнів спеціального призначення. Стан їх здоров’я задовільний, проте вони потребують тривалого медичного та психологічного обстеження.
Фото спецпризначенців, яких вдалося витягнути з полону, оприлюднила пресслужба командування ССО.
Основне: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України вітає українських Героїв, рідних та близьких з довгоочікуваним поверненням!
– мовиться в офіційному повідомленні.
Зазначимо, що імен цих військових не називають. Однак Офіс Президента оприлюднив інформацію про двох спецпризначенців: Івана Дєєва та Сергія Іванчука, які потрапили у полон у лютому 2017 року. Імена ще 2-х спецпризначенців поки невідомі.
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