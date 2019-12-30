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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      В рамках обміну Україна повернула 4 спецпризначенців: фото

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      Один із повернених спецпризначенців / фото пресслужба командування ССО

      Із російського полону 29 грудня повернулися 4 українських воїнів спеціального призначення. Стан їх здоров’я задовільний, проте вони потребують тривалого медичного та психологічного обстеження.

      Фото спецпризначенців, яких вдалося витягнути з полону, оприлюднила пресслужба командування ССО.

      Основне: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

      Командування Сил спеціальних операцій ЗС України вітає українських Героїв, рідних та близьких з довгоочікуваним поверненням!
      – мовиться в офіційному повідомленні.

      Зазначимо, що імен цих військових не називають. Однак Офіс Президента оприлюднив інформацію про двох спецпризначенців: Івана Дєєва та Сергія Іванчука, які потрапили у полон у лютому 2017 року. Імена ще 2-х спецпризначенців поки невідомі.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі Збройні сили України
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