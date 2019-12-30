В рамках обміну Україна повернула 4 спецпризначенців: фото

Із російського полону 29 грудня повернулися 4 українських воїнів спеціального призначення. Стан їх здоров’я задовільний, проте вони потребують тривалого медичного та психологічного обстеження.

Фото спецпризначенців, яких вдалося витягнути з полону, оприлюднила пресслужба командування ССО.

Основне: Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України вітає українських Героїв, рідних та близьких з довгоочікуваним поверненням!

– мовиться в офіційному повідомленні.

Зазначимо, що імен цих військових не називають. Однак Офіс Президента оприлюднив інформацію про двох спецпризначенців: Івана Дєєва та Сергія Іванчука, які потрапили у полон у лютому 2017 року. Імена ще 2-х спецпризначенців поки невідомі.