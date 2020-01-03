Слава Богу, остался жив: освобожденный из плена боевиков рассказал о пережитом

На оккупированном Донбассе самые тяжелые испытания проходят в первые дни после задержания – тогда боевики жестоко бьют и пытают людей. Один из пленных рассказывал, что "никогда не мог себе представить, что они могут сделать с человеком". Самые жестокие пытки происходят на "изоляции".

О пребывании в тюрьмах боевиков в комментарии изданию "Обозреватель" рассказал Василий Жемелинский. Попал он в плен в феврале 2018 года. Известно, что произошло это ночью. Больше подробностей бывший военнопленный не рассказал, объясняя это рекомендациями со стороны СБУ.

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Пока меня вели в подвал, я успел попрощаться с жизнью, все похолодело внутри. Они всю дорогу угрожали, что сейчас меня будут резать. Я не знаю, кто эти люди, они были без опознавательных знаков, сепаратисты. В подвале я был сам среди них. Меня били, один раз успели крутнуть на тапике – это когда к пальцам привязывают провода и пускают ток. Слава Богу, я остался жив,

– отметил Василий Жемелинский.

По его словам, потом появился их командир, правда он вел себя лояльнее.

"Меня допрашивали, а утром отвезли в Донецк. Когда подъезжали к городу, то мне на голову надели пакет, и я весь день был в нем, чтобы никого не смог видеть. Допрашивали весь день, среди сепаратистов был какой-то их "начальник", имен они не называли, но обращались к нему с уважением", – добавляет он.

Затем украинца боевики вывели в другую комнату, там пакет сняли и он общался с так называемым "представителем народной милиции" Безсоновым. Последний еще потом несколько раз приезжал.

"Они снимали свои агитационные видео, давали листы с текстом, который я должен был выучить и рассказать. Я отказывался, но они дали мне понять, что если не выполню, то мне будет плохо. Пришлось согласиться. На тех видео надо было говорить всяческий бред. Как мы служим, как с нами плохо обращаются в ВСУ. Эти видео есть в интернете", – продолжает Василий.

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После допроса его отвели на так называемую гауптвахту. Размещается она в здании, где раньше был офис "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"У меня была полностью отбита нога, я встать на нее не мог. Вечером привели гражданскую медсестру, она посмотрела и сказала, что ничего страшного, заживет. Тогда меня впервые покормили. На этой "гауптвахте" я просидел три месяца до 28 мая. Там тоже допрашивали. Я им сразу сказал, что никакой секретной информацией не владею. Им это не нравилось, они сразу начинали бить. Тогда я начал врать, искажать информацию. Их это устроило", – отметил мужчина.

Он длительное время находился в камере один, но потом к нему подселили парня по имени Ярослав Мацура.

"Он месяц назад вернулся со срочной службы, сам жил в Мариуполе. На поминальные дни приехал сюда к бабушке, и его сразу схватили. К парню приходили бабушка и мама, приносили ему передачки. Что с ним потом случилось, я не знаю", – добавляет Василий Жемелинский.

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Бывший пленный отмечает, что боевики хватают гражданских просто так, без разбора, и делают с ними страшные вещи.

"К примеру, пытают током, надевают провода на пальцы и пускают ток. Или у них есть такая пытка, называется "дельфинчик": человека полностью раздевают и приматывают пищевой пленкой к столу. На лицо кладут мокрую тряпку и поливают водой, человек захлебывается. Другие ребята рассказывали, что при них два-три человека не выдержали пыток и побоев и умерли. Рассказывали, как бьют – заходят в камеру, ставят на колени у стенки, надевают на голову пакет и так бьют",

– сообщил он.

В итоге суд боевиков дал Василию 18 лет в колонии строгого режима якобы за свержение власти. На самом же деле оккупанты и 20, и 30 лет могут дать. А 10 лет – это наименьший возможный срок. "У них там вообще свои "законы".

"После приговора меня увезли в 32 колонию в Макеевку, там я был уже до обмена. Если в СИЗО нас называли "укропами", то в колонии – "немцами". Почему так, не знаю. Мы сидели в отдельном изолированном бараке, там были военные и гражданские. Уголовники были отдельно от нас. Подъем – в 6 утра, зарядка, в 9 часов – первая проверка. Ложиться нельзя, каждые два часа проверяют. Там нас уже не били", – сообщил он.

За время плена Василию Жемелинскому удалось связаться с родными лишь однажды. Об обмене он узнал по телевизору на одном из украинских телеканалов, которые также показывали в бараке. А 26 декабря к ним пришли и сказали написать заявления на помилование. Тогда поняли, что их обменяют.

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"Но двоих, кто был со мной в СИЗО, оставили там. Они – тоже военные, но почему-то их не подтверждают. Это Станислав Панченко и Игорь Мирончук. Панченко уже дали 20 лет, а парню самому – лишь 20 лет", – подытожил бывший пленный.

В рамках обмена пленными между Украиной и боевиками из плена вернулись 76 украинцев, в том числе 12 военных.