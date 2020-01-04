Бьют током пока не отключишься, – освобожденный из плена украинец о пытках ФСБ

Освобожденный из плена украинец рассказал страшные подробности о пытках ФБС России, которые он пережил во время заключения на оккупированных территориях. Его пытали, били током, откачивали и снова пускали по телу ток.

Обрывок разговора с освобожденным украинцем, фамилия которого не называется, обнародовал журналист Юрий Бутусов.

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Бывший пленник рассказал, что во время его задержания приехал сам так называемый "министр МВД" оккупантов. Тогда его сильно избили – были удары ногами, повредили кадык, руки, ребра. Затем передали в руки российских ФСБшников.

Меня пропустили через "конвейер". Сначала тебя "подвешивают на тапик" – это от названия телефонной проводной аппарата ТА-57. К пальцам, мошонке, ушам подсоединяют провод и пускают ток. Только это не как в кино, никто не выключает, чтобы спросить, что ты хочешь сказать. Бьют током пока не отключаешься,

– рассказал мужчина.

После этого оккупанты "освежают" своего пленника – обливают водой на морозе. После того как человек приходит в себя – начинают новые пытки током.

"Так можно умереть на месте, боль невыносимая, казалось, ты не выдержишь. ФСБшники за тобой следят, у них все рассчитано. И чтобы ты не умер от разрыва сердца, врач все тщательно проверяет и тебе дают "коктейль" – воду с корвалолом и нашатырный спирт. Выпил, понюхал, пришел в себя – и снова ток", – добавил бывший пленник.

По его словам, смысл этих пыток состоит в том, чтобы человек перестал собой владеть и вообще адекватно понимать, что с ним происходит.

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Экс-бранец также вспомнил, что выполнял на оккупированной территории определенную задачу только с одним напарником. Но российские ФСБшники "пристегнули" к делу еще 14 невинных гражданских, среди которых и женщины.

Мы реально работали сами, поэтому так долго и действовали, иначе слишком высокий риск. Но эти 14 по каким-то причинам попали на подвал и "признались", их тоже приговорили со мной. Как такое было переносить невинным людям, особенно женщинам, они прошли "конвейер" и признались в том, чего не знали. Страшно слышать звуки тюрьмы, они прошли через ад,

– подчеркнул он.

По словам мужчины, держаться в плену боевиков ему помогала мысль, что если он останется живым, то сможет когда-нибудь туда вернуться.

"Сейчас я буду лечиться. Меня не сломали. Я всех запомнил", – подытожил бывший пленный.

Коротко об обмене пленными: