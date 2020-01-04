11:31
4 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ленка "Зоркий Глаз" и украинские ракеты. Шамана в президенты
      Вєсті Кремля
      20:56, 3 января
      Вести.UA. Жир: Дух Януковича в Дубинском. Труханов спалился
      Вєсті.UA
      19:16, 3 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Бьют током пока не отключишься, – освобожденный из плена украинец о пытках ФСБ

      126 Читати новину українською
      Освобожденный из плена украинец рассказал о пытках ФБС / bb.lv

      Освобожденный из плена украинец рассказал страшные подробности о пытках ФБС России, которые он пережил во время заключения на оккупированных территориях. Его пытали, били током, откачивали и снова пускали по телу ток.

      Обрывок разговора с освобожденным украинцем, фамилия которого не называется, обнародовал журналист Юрий Бутусов.

      Интересно: Что известно о состоянии освобожденных из плена украинцев: врачи рассказали детали

      Бывший пленник рассказал, что во время его задержания приехал сам так называемый "министр МВД" оккупантов. Тогда его сильно избили – были удары ногами, повредили кадык, руки, ребра. Затем передали в руки российских ФСБшников.

      Меня пропустили через "конвейер". Сначала тебя "подвешивают на тапик" – это от названия телефонной проводной аппарата ТА-57. К пальцам, мошонке, ушам подсоединяют провод и пускают ток. Только это не как в кино, никто не выключает, чтобы спросить, что ты хочешь сказать. Бьют током пока не отключаешься,
      – рассказал мужчина.

      После этого оккупанты "освежают" своего пленника – обливают водой на морозе. После того как человек приходит в себя – начинают новые пытки током.

      "Так можно умереть на месте, боль невыносимая, казалось, ты не выдержишь. ФСБшники за тобой следят, у них все рассчитано. И чтобы ты не умер от разрыва сердца, врач все тщательно проверяет и тебе дают "коктейль" – воду с корвалолом и нашатырный спирт. Выпил, понюхал, пришел в себя – и снова ток", – добавил бывший пленник.

      По его словам, смысл этих пыток состоит в том, чтобы человек перестал собой владеть и вообще адекватно понимать, что с ним происходит.

      К теме: Освобожденные из плена украинцы временно поселятся в санатории и будут искать работу: видео

      Экс-бранец также вспомнил, что выполнял на оккупированной территории определенную задачу только с одним напарником. Но российские ФСБшники "пристегнули" к делу еще 14 невинных гражданских, среди которых и женщины.

      Мы реально работали сами, поэтому так долго и действовали, иначе слишком высокий риск. Но эти 14 по каким-то причинам попали на подвал и "признались", их тоже приговорили со мной. Как такое было переносить невинным людям, особенно женщинам, они прошли "конвейер" и признались в том, чего не знали. Страшно слышать звуки тюрьмы, они прошли через ад,
      – подчеркнул он.

      По словам мужчины, держаться в плену боевиков ему помогала мысль, что если он останется живым, то сможет когда-нибудь туда вернуться.

      "Сейчас я буду лечиться. Меня не сломали. Я всех запомнил", – подытожил бывший пленный.

       

      Коротко об обмене пленными:

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных, еще 5 освобожденных остались на оккупированных территориях. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
      Ирак получил новый смертельный авиаудар: США отрицают свою причастность
      сегодня
      496
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Украинцы в плену РФ Обмен пленными ФСБ Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Новый год в СССР: каким он был на самом деле
      Максим Мирович 1360
      сегодня , 07:40 В каком возрасте украинцы идут на первую работу: инфографика
      Анна Запотоцька 112
      сегодня , 01:34 Это был постапокалипсис: впечатляющий рассказ "киборга" о боях за Донецкий аэропорт
      Віталій Дейнега 472
      3 января , 22:47 Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться: таблица
      Едуард Хомченко 2784
      3 января , 21:49 Зеленский может не чувствовать, что идет по сценарию Авакова, – Лещенко
      Олена Трибушна 452
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук