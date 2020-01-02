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      Что известно о состоянии освобожденных из плена украинцев: врачи рассказали детали

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      В больнице "Феофания" сейчас находятся 60 освобожденных пленных. Новый год большинство из них тоже провели на больничной койке, только 7 человек отпустили на праздник домой.

      Впрочем, уже к концу этой недели 90% бывших заключенных медики планируют выписать из больницы. Об этом врачи "Феофании" рассказали на брифинге.

      Актуально: Новый обмен пленными может произойти зимой 2020 года, – пресс-секретарь Зеленского

      Практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований уже выполнен. Кроме того, врачи провели узкоспециализированные исследования, расписали все по часам практически для каждого пациента. Они все будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации,
      – отметил заместитель главного врача Андрей Строкань.

      Он также назвал главную проблему, которая беспокоит всех бывших пленников. Чтобы ее решить, по словам Строканя, нужен будет длительный отрезок времени.

      "Главная проблема (у бывших пленных – 24 канал) – стоматология, но эта проблема не может быть решена ни за неделю, ни через две, а у некоторых пациентов, скорее всего, ее решение займет несколько месяцев, а возможно даже и до года, учитывая имплантацию", – пояснил он.

      Обмен пленными 29 декабря: главное

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
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      Автор: Ирина Выхрущ, Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Больница
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