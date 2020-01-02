Что известно о состоянии освобожденных из плена украинцев: врачи рассказали детали

В больнице "Феофания" сейчас находятся 60 освобожденных пленных. Новый год большинство из них тоже провели на больничной койке, только 7 человек отпустили на праздник домой.

Впрочем, уже к концу этой недели 90% бывших заключенных медики планируют выписать из больницы. Об этом врачи "Феофании" рассказали на брифинге.

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Практически весь комплекс лабораторных и инструментальных исследований уже выполнен. Кроме того, врачи провели узкоспециализированные исследования, расписали все по часам практически для каждого пациента. Они все будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации,

– отметил заместитель главного врача Андрей Строкань.

Он также назвал главную проблему, которая беспокоит всех бывших пленников. Чтобы ее решить, по словам Строканя, нужен будет длительный отрезок времени.

"Главная проблема (у бывших пленных – 24 канал) – стоматология, но эта проблема не может быть решена ни за неделю, ни через две, а у некоторых пациентов, скорее всего, ее решение займет несколько месяцев, а возможно даже и до года, учитывая имплантацию", – пояснил он.

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