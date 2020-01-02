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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Що відомо про стан звільнених з полону українців: лікарі розповіли деталі

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      У лікарні "Феофанія" зараз перебувають 60 звільнених полонених. Новий рік більшість із них теж провели на лікарняному ліжку, лише 7 осіб відпустили на свято додому.

      Втім, вже до кінця цього тижня 90% ексбранців медики планують виписати із лікарні. Про це лікарі "Феофанії" розповіли на брифінгу.

      Актуально: Новий обмін полоненими може відбутися взимку 2020 року, – речниця Зеленського

      Практично весь комплекс лабораторних та інструментальних досліджень вже виконані. Окрім того, лікарі провели вузькоспеціалізовані дослідження, розписали все по годинах практично для кожного пацієнта. Вони всі потребуватимуть подальшої соціальної та психологічної реабілітації,
      – наголосив заступник головного лікаря Андрій Строкань.

      Він також назвав головну проблему, яка турбує усіх колишніх бранців. Аби її вирішити, за словами Строканя, піде тривалий відтинок часу.

      "Головна проблема (в колишніх полонених – 24 канал) – стоматологія, але ця проблема не може бути вирішена ні за тиждень, ні за два, а у деяких пацієнтів, найімовірніше, її вирішення займе декілька місяців, а можливо навіть і до року, враховуючи імплантацію", – пояснив він.

      Обмін полоненими 29 грудня: головне

      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.
      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.
      Який курс долара і євро в обмінниках України
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ, Альона Чернецька
      Теги: Новини України Обмін полоненими Лікарня
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