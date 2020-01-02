Що відомо про стан звільнених з полону українців: лікарі розповіли деталі

У лікарні "Феофанія" зараз перебувають 60 звільнених полонених. Новий рік більшість із них теж провели на лікарняному ліжку, лише 7 осіб відпустили на свято додому.

Втім, вже до кінця цього тижня 90% ексбранців медики планують виписати із лікарні. Про це лікарі "Феофанії" розповіли на брифінгу.

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Практично весь комплекс лабораторних та інструментальних досліджень вже виконані. Окрім того, лікарі провели вузькоспеціалізовані дослідження, розписали все по годинах практично для кожного пацієнта. Вони всі потребуватимуть подальшої соціальної та психологічної реабілітації,

– наголосив заступник головного лікаря Андрій Строкань.

Він також назвав головну проблему, яка турбує усіх колишніх бранців. Аби її вирішити, за словами Строканя, піде тривалий відтинок часу.

"Головна проблема (в колишніх полонених – 24 канал) – стоматологія, але ця проблема не може бути вирішена ні за тиждень, ні за два, а у деяких пацієнтів, найімовірніше, її вирішення займе декілька місяців, а можливо навіть і до року, враховуючи імплантацію", – пояснив він.

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