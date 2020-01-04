Б'ють струмом поки не відключишся, – звільнений з полону українець про тортури ФСБ
Звільнений з полону українець розповів страшні подробиці про тортури ФБС Росії, які він пережив під час ув'язнення на окупованих територіях. Його катували, били струмом, відкачували, а тоді знову пускали по тілу струм.
Уривок розмови зі звільненим українцем, прізвище якого не називається, оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
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Колишній бранець розповів, що під час його затримання приїхав сам так званий "міністр МВС" окупантів. Тоді його сильно побили – були удари ногами, пошкодили кадик, руки, ребра. Потім передали в руки російський ФСБшників.
Мене пропустили через "конвеєр". Спочатку тебе "підвішують на тапік" – це від назви телефонного проводового апарату ТА-57. До пальців, мошонки, вух під'єднують провід і пускають струм. Тільки це не як в кіно, ніхто не вимикає, щоб запитати, що ти хочеш сказати. Б'ють струмом поки не відключаєшся,
– розповів чоловік.
Після цього окупанти "освіжають" свого бранця - обливають водою на морозі. Після того як людина приходить у себе – починають нові катування струмом.
"Так можна померти на місці, біль невиносимий, здавалося, ти не витримаєш. ФСБшники за тобою стежать, у них все розраховано. І щоб ти не помер від розриву серця, лікар все дбайливо перевіряє і тобі дають "коктейль" – воду з корвалолом і нашатирний спирт. Випив, нюхнув, прийшов в себе – і знову струм", – додав колишній полонений.
За його словами, сенс цих катувань полягає в тому, щоби людина перестала собою володіти і взагалі адекватно розуміти, що з нею відбувається.
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Ексбранець також згадав, що виконував на окупованій території певне завдання лише з одним напарником. Але російські ФСБшники "пристебнули" до справи ще 14 безневинних цивільних, серед яких і жінки.
Ми реально працювали самі, тому так довго і діяли, інакше занадто високий ризик. Але ці 14 з якихось причин потрапили на підвал і "зізналися", їх теж засудили зі мною. Як таке було переносити безневинним людям, особливо жінкам, вони пройшли "конвеєр" і зізналися в тому, чого не знали. Страшно чути звуки в'язниці, вони пройшли через пекло,
– наголосив він.
За словами чоловіка, триматися в полоні бойовиків його допомагала думка, що якщо він залишить живим, то зможе коли-небудь туди повернутися.
"Зараз я буду лікуватися. Мене не зламали. Я всіх запам'ятав" – підсумував експолонений.
Коротко про обмін полоненими:
- Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.
- На Батьківщину повернулися 76 полонених, ще 5 звільнених залишились на окупованих територіях. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
- Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.