Б'ють струмом поки не відключишся, – звільнений з полону українець про тортури ФСБ

Звільнений з полону українець розповів страшні подробиці про тортури ФБС Росії, які він пережив під час ув'язнення на окупованих територіях. Його катували, били струмом, відкачували, а тоді знову пускали по тілу струм.

Уривок розмови зі звільненим українцем, прізвище якого не називається, оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

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Колишній бранець розповів, що під час його затримання приїхав сам так званий "міністр МВС" окупантів. Тоді його сильно побили – були удари ногами, пошкодили кадик, руки, ребра. Потім передали в руки російський ФСБшників.

Мене пропустили через "конвеєр". Спочатку тебе "підвішують на тапік" – це від назви телефонного проводового апарату ТА-57. До пальців, мошонки, вух під'єднують провід і пускають струм. Тільки це не як в кіно, ніхто не вимикає, щоб запитати, що ти хочеш сказати. Б'ють струмом поки не відключаєшся,

– розповів чоловік.

Після цього окупанти "освіжають" свого бранця - обливають водою на морозі. Після того як людина приходить у себе – починають нові катування струмом.

"Так можна померти на місці, біль невиносимий, здавалося, ти не витримаєш. ФСБшники за тобою стежать, у них все розраховано. І щоб ти не помер від розриву серця, лікар все дбайливо перевіряє і тобі дають "коктейль" – воду з корвалолом і нашатирний спирт. Випив, нюхнув, прийшов в себе – і знову струм", – додав колишній полонений.

За його словами, сенс цих катувань полягає в тому, щоби людина перестала собою володіти і взагалі адекватно розуміти, що з нею відбувається.

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Ексбранець також згадав, що виконував на окупованій території певне завдання лише з одним напарником. Але російські ФСБшники "пристебнули" до справи ще 14 безневинних цивільних, серед яких і жінки.

Ми реально працювали самі, тому так довго і діяли, інакше занадто високий ризик. Але ці 14 з якихось причин потрапили на підвал і "зізналися", їх теж засудили зі мною. Як таке було переносити безневинним людям, особливо жінкам, вони пройшли "конвеєр" і зізналися в тому, чого не знали. Страшно чути звуки в'язниці, вони пройшли через пекло,

– наголосив він.

За словами чоловіка, триматися в полоні бойовиків його допомагала думка, що якщо він залишить живим, то зможе коли-небудь туди повернутися.

"Зараз я буду лікуватися. Мене не зламали. Я всіх запам'ятав" – підсумував експолонений.

Коротко про обмін полоненими: