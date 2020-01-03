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      Звільнені з полону українці тимчасово поселяться в санаторії і шукатимуть роботу: відео

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      Звільнені з полону бойовиків українці / Getty Images

      Більшість звільнених із полону бойовиків українців не мають куди повернутися додому. Їхні оселі залишились на окупованих територіях. У багатьох із них немає документів.

      Медичне обстеження звільнених українців лікарі вже майже закінчили, а пацієнтів готові виписувати. Виписати всіх звільнених полонених лікарі готові вже до 8 січня. Про це вони розповіли "ТСН".

      До теми: Слава Богу, залишився живим: звільнений з полону бойовиків розповів про пережите

      Лікарі також розповіли, що обстеження звільнених полонених майже закінчили, а здоров'ю більшості ніщо не загрожує. Потрібна буде реабілітація, але нагальне питання до соціальних служб, адже багатьом нікуди повернутися додому.

      В уряді запевнили, що одразу після виписки із лікарні тим, у кого немає житла запропонують проживання у санаторії, під Києвом. Туди сьогодні вже переїхав один із колишніх бранців.

      Жити там і проходити реабілітацію можна буде близько місяця, а поки – чиновники шукатимуть роботу та житло у регіонах, де забажають звільнені із полону.

      У найближчі тижні їм також обіцяють виплатити по 100 тисяч гривень допомоги.

      Дивіться відео, як звільнені з полону українці готуються до мирного життя в Україні:

       

      Коротко про обмін полоненими:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Міністерство соціальної політики Українці в полоні РФ
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