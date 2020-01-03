Звільнені з полону українці тимчасово поселяться в санаторії і шукатимуть роботу: відео

Більшість звільнених із полону бойовиків українців не мають куди повернутися додому. Їхні оселі залишились на окупованих територіях. У багатьох із них немає документів.

Медичне обстеження звільнених українців лікарі вже майже закінчили, а пацієнтів готові виписувати. Виписати всіх звільнених полонених лікарі готові вже до 8 січня. Про це вони розповіли "ТСН".

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Лікарі також розповіли, що обстеження звільнених полонених майже закінчили, а здоров'ю більшості ніщо не загрожує. Потрібна буде реабілітація, але нагальне питання до соціальних служб, адже багатьом нікуди повернутися додому.

В уряді запевнили, що одразу після виписки із лікарні тим, у кого немає житла запропонують проживання у санаторії, під Києвом. Туди сьогодні вже переїхав один із колишніх бранців.

Жити там і проходити реабілітацію можна буде близько місяця, а поки – чиновники шукатимуть роботу та житло у регіонах, де забажають звільнені із полону.

У найближчі тижні їм також обіцяють виплатити по 100 тисяч гривень допомоги.

Дивіться відео, як звільнені з полону українці готуються до мирного життя в Україні:

Коротко про обмін полоненими: