Звільнені з полону українці тимчасово поселяться в санаторії і шукатимуть роботу: відео
Більшість звільнених із полону бойовиків українців не мають куди повернутися додому. Їхні оселі залишились на окупованих територіях. У багатьох із них немає документів.
Медичне обстеження звільнених українців лікарі вже майже закінчили, а пацієнтів готові виписувати. Виписати всіх звільнених полонених лікарі готові вже до 8 січня. Про це вони розповіли "ТСН".
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Лікарі також розповіли, що обстеження звільнених полонених майже закінчили, а здоров'ю більшості ніщо не загрожує. Потрібна буде реабілітація, але нагальне питання до соціальних служб, адже багатьом нікуди повернутися додому.
В уряді запевнили, що одразу після виписки із лікарні тим, у кого немає житла запропонують проживання у санаторії, під Києвом. Туди сьогодні вже переїхав один із колишніх бранців.
Жити там і проходити реабілітацію можна буде близько місяця, а поки – чиновники шукатимуть роботу та житло у регіонах, де забажають звільнені із полону.
У найближчі тижні їм також обіцяють виплатити по 100 тисяч гривень допомоги.
Дивіться відео, як звільнені з полону українці готуються до мирного життя в Україні:
Коротко про обмін полоненими:
- 29 грудня 2019 року Україна та представники донбаських окупантів провели обмін полоненими на КПВВ "Майорське".
- Додому повернулися 76 українців, а бойовикам передали 124 осіб.
- 17 переданих окупантам осіб не забажали повертатися на окупований Донбас.
- 5 звільнених українців вирішили залишитись на Донбасі (тобто загалом було обміняно 81 українця).
- Звільнених українців транспортували літаком до аеропорту "Бориспіль". Там їх зустріли президент та рідні. Після цього деякі звільнені з полону вирушили до реабілітаційних центрів.