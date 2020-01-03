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      Макрон позвонил Путину: президенты нарушили и вопрос Украины

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      Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Getty Images

      Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Кремле утверждают, что инициатором была французская сторона.

      Макрон и Путин обсудили, в частности, и украинский вопрос. Как сообщает пресс-служба Кремля, французский и российский президенты рассмотрели основные аспекты урегулирования конфликта на Востоке Украины. В то же время они акцентировали внимание на последовательной реализации минских соглашений и решений, которые были приняты во время нормандского саммита в Париже 9 декабря.

      К теме! Путин обсудил с Меркель большой обмен пленными между Украиной и боевиками

      Также лидеры Франции и России дали положительную оценку:

      Другие вопросы, которые обсудили Путин и Макрон:

      • Гибель в Иране генерала Кассема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада: стороны выразили обеспокоенность и заявили, что инцидент может серьезно обострить ситуацию в регионе.
      • Ситуация в Сирии: лидеры подчеркнули необходимость продолжения решительной совместной борьбы с терроризмом, а также отметили продвижение сирийского политического процесса и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Также Макрон и Путин высказались за решение кризиса в этой стране мирным путем и выразили поддержку политико-дипломатическим усилиям по этому поводу.

      Обратите внимание! Звонил Зеленский: в Кремле рассказали детали разговора президентов Украины и России

      Кроме того, Макрон и Путин нарушили некоторые вопросы двусторонней повестки дня, договорились продолжать контакты и поздравили друг друга с Новым годом.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Иран Война в Сирии Газовый контракт Обмен пленными Новости Франции Эммануэль Макрон
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