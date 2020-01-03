Макрон позвонил Путину: президенты нарушили и вопрос Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Кремле утверждают, что инициатором была французская сторона.
Макрон и Путин обсудили, в частности, и украинский вопрос. Как сообщает пресс-служба Кремля, французский и российский президенты рассмотрели основные аспекты урегулирования конфликта на Востоке Украины. В то же время они акцентировали внимание на последовательной реализации минских соглашений и решений, которые были приняты во время нормандского саммита в Париже 9 декабря.
К теме! Путин обсудил с Меркель большой обмен пленными между Украиной и боевиками
Также лидеры Франции и России дали положительную оценку:
- большому обмену пленными между Киевом и боевиками, который прошел 29 декабря;
- подписанию в конце 2019 года газового контракта между Киевом и Москвой.
Другие вопросы, которые обсудили Путин и Макрон:
- Гибель в Иране генерала Кассема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада: стороны выразили обеспокоенность и заявили, что инцидент может серьезно обострить ситуацию в регионе.
- Ситуация в Сирии: лидеры подчеркнули необходимость продолжения решительной совместной борьбы с терроризмом, а также отметили продвижение сирийского политического процесса и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Также Макрон и Путин высказались за решение кризиса в этой стране мирным путем и выразили поддержку политико-дипломатическим усилиям по этому поводу.
Обратите внимание! Звонил Зеленский: в Кремле рассказали детали разговора президентов Украины и России
Кроме того, Макрон и Путин нарушили некоторые вопросы двусторонней повестки дня, договорились продолжать контакты и поздравили друг друга с Новым годом.