Макрон позвонил Путину: президенты нарушили и вопрос Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Кремле утверждают, что инициатором была французская сторона.

Макрон и Путин обсудили, в частности, и украинский вопрос. Как сообщает пресс-служба Кремля, французский и российский президенты рассмотрели основные аспекты урегулирования конфликта на Востоке Украины. В то же время они акцентировали внимание на последовательной реализации минских соглашений и решений, которые были приняты во время нормандского саммита в Париже 9 декабря.

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Также лидеры Франции и России дали положительную оценку:

Другие вопросы, которые обсудили Путин и Макрон:

Гибель в Иране генерала Кассема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада: стороны выразили обеспокоенность и заявили, что инцидент может серьезно обострить ситуацию в регионе.

в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада: стороны выразили обеспокоенность и заявили, что инцидент может серьезно обострить ситуацию в регионе. Ситуация в Сирии: лидеры подчеркнули необходимость продолжения решительной совместной борьбы с терроризмом, а также отметили продвижение сирийского политического процесса и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Также Макрон и Путин высказались за решение кризиса в этой стране мирным путем и выразили поддержку политико-дипломатическим усилиям по этому поводу.

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Кроме того, Макрон и Путин нарушили некоторые вопросы двусторонней повестки дня, договорились продолжать контакты и поздравили друг друга с Новым годом.