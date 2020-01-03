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      Макрон зателефонував Путіну: президенти порушили й питання України

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      Еммануель Макрон і Володимир Путін / Getty Images

      Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. У Кремлі переконують, що ініціатором була французька сторона.

      Макрон і Путін обговорили, зокрема, і українське питання. Як повідомляє пресслужба Кремля, французький і російський президенти розглянули основні аспекти врегулювання конфлікту на Сході України. Водночас вони акцентували на послідовній реалізації мінських угод і рішень, які було ухвалено під час нормандського саміту в Парижі 9 грудня.

      До теми! Путін обговорив з Меркель великий обмін полоненими між Україною та бойовиками

      Також лідери Франції та Росії дали позитивну оцінку:

      Інші питання, які обговорили Путін і Макрон:

      • Загибель у Ірані генерала Кассема Сулеймані внаслідок ракетного удару США по аеропорту Багдада: сторони висловили занепокоєння та заявили, що інцидент може серйозно загострити ситуацію в регіоні.
      • Ситуація в Сирії: лідери підкреслили необхідність продовження рішучої спільної боротьби з тероризмом, а також наголосили на просуванні міжсирійського політичного процесу та наданні гуманітарної допомоги цивільному населенню. Також Макрон і Путін висловилися за розв'язання кризи в цій державі мирним шляхом та висловили підтримку політико-дипломатичним зусиллям щодо цього.

      Зверніть увагу! Телефонував Зеленський: у Кремлі розповіли деталі розмови президентів України і Росії

      Крім того, Макрон і Путін порушили деякі питання двостороннього порядку денного, домовилися продовжувати контакти та привітали один одного з Новим роком.

      Який курс долара і євро в обмінниках України
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Еммануель Макрон Володимир Путін Новини Росії Новини Франції Обмін полоненими Газовий контракт Війна у Сирії Іран
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