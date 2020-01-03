Макрон зателефонував Путіну: президенти порушили й питання України

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. У Кремлі переконують, що ініціатором була французька сторона.

Макрон і Путін обговорили, зокрема, і українське питання. Як повідомляє пресслужба Кремля, французький і російський президенти розглянули основні аспекти врегулювання конфлікту на Сході України. Водночас вони акцентували на послідовній реалізації мінських угод і рішень, які було ухвалено під час нормандського саміту в Парижі 9 грудня.

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Також лідери Франції та Росії дали позитивну оцінку:

Інші питання, які обговорили Путін і Макрон:

Загибель у Ірані генерала Кассема Сулеймані внаслідок ракетного удару США по аеропорту Багдада: сторони висловили занепокоєння та заявили, що інцидент може серйозно загострити ситуацію в регіоні.

внаслідок ракетного удару США по аеропорту Багдада: сторони висловили занепокоєння та заявили, що інцидент може серйозно загострити ситуацію в регіоні. Ситуація в Сирії: лідери підкреслили необхідність продовження рішучої спільної боротьби з тероризмом, а також наголосили на просуванні міжсирійського політичного процесу та наданні гуманітарної допомоги цивільному населенню. Також Макрон і Путін висловилися за розв'язання кризи в цій державі мирним шляхом та висловили підтримку політико-дипломатичним зусиллям щодо цього.

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Крім того, Макрон і Путін порушили деякі питання двостороннього порядку денного, домовилися продовжувати контакти та привітали один одного з Новим роком.