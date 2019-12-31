Телефонував Зеленський: у Кремлі розповіли деталі розмови президентів України і Росії
Телефонна розмова між президентами Зеленським та Путіним відбулася з ініціативи українського лідера. Говорили про нещодавно підписану газову угоду, обмін полоненими та успішне виконання домовленостей, досягнутих на саміті у нормандському форматі.
Телефонну розмову Володимира Зеленського і Володимира Путіна підтвердили у Кремлі. На сайті російського президента з’явилось офіційне повідомлення з цього приводу.
Важливо! Зеленський привітав Путіна з Новим Роком і обговорив новий обмін полоненими
Ініціатива української сторони сприяє розвитку відносин двох держав в наступному році,
– заявляють у Кремлі.
Телефонна розмова Зеленського і Путіна: що про неї кажуть у Кремлі
- Було наголошено на важливості укладеної напередодні "пакетної" угоди, яка передбачає продовження з 1 січня 2020 року безперебійного транзиту російського газу до Європи через територію України.
- Президенти відзначили конструктивний характер минулих переговорів, підсумки яких створюють сприятливу атмосферу для вирішення інших двосторонніх проблем.
- Проведений 29 грудня обмін утримуваних осіб за принципом "всіх встановлених на всіх встановлених" є "позитивним сигналом", який заслуговує "відповідної оцінки".
- У Кремлі додають: те, що відбувається "йде в руслі домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня, а також сприяє "зміцненню взаємної довіри".
Під час розмови була акцентована необхідність продовження послідовної реалізації "мінського комплексу заходів" сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту,
– додає російська сторона.