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      Телефонував Зеленський: у Кремлі розповіли деталі розмови президентів України і Росії

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      Зеленський зателефонував Путіну / колаж 24 каналу

      Телефонна розмова між президентами Зеленським та Путіним відбулася з ініціативи українського лідера. Говорили про нещодавно підписану газову угоду, обмін полоненими та успішне виконання домовленостей, досягнутих на саміті у нормандському форматі.

      Телефонну розмову Володимира Зеленського і Володимира Путіна підтвердили у Кремлі. На сайті російського президента з’явилось офіційне повідомлення з цього приводу.

      Важливо! Зеленський привітав Путіна з Новим Роком і обговорив новий обмін полоненими

      Ініціатива української сторони сприяє розвитку відносин двох держав в наступному році,
      – заявляють у Кремлі.

      Телефонна розмова Зеленського і Путіна: що про неї кажуть у Кремлі

      • Було наголошено на важливості укладеної напередодні "пакетної" угоди, яка передбачає продовження з 1 січня 2020 року безперебійного транзиту російського газу до Європи через територію України.
      • Президенти відзначили конструктивний характер минулих переговорів, підсумки яких створюють сприятливу атмосферу для вирішення інших двосторонніх проблем.
      • Проведений 29 грудня обмін утримуваних осіб за принципом "всіх встановлених на всіх встановлених" є "позитивним сигналом", який заслуговує "відповідної оцінки".
      • У Кремлі додають: те, що відбувається "йде в руслі домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня, а також сприяє "зміцненню взаємної довіри".

      Під час розмови була акцентована необхідність продовження послідовної реалізації "мінського комплексу заходів" сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту,
      – додає російська сторона.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Володимир Зеленський Нормандський формат Обмін полоненими Газовий контракт
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