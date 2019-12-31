Телефонував Зеленський: у Кремлі розповіли деталі розмови президентів України і Росії

Телефонна розмова між президентами Зеленським та Путіним відбулася з ініціативи українського лідера. Говорили про нещодавно підписану газову угоду, обмін полоненими та успішне виконання домовленостей, досягнутих на саміті у нормандському форматі.

Телефонну розмову Володимира Зеленського і Володимира Путіна підтвердили у Кремлі. На сайті російського президента з’явилось офіційне повідомлення з цього приводу. Важливо! Зеленський привітав Путіна з Новим Роком і обговорив новий обмін полоненими Ініціатива української сторони сприяє розвитку відносин двох держав в наступному році,

– заявляють у Кремлі. Телефонна розмова Зеленського і Путіна: що про неї кажуть у Кремлі Було наголошено на важливості укладеної напередодні "пакетної" угоди, яка передбачає продовження з 1 січня 2020 року безперебійного транзиту російського газу до Європи через територію України.

Президенти відзначили конструктивний характер минулих переговорів, підсумки яких створюють сприятливу атмосферу для вирішення інших двосторонніх проблем.

Проведений 29 грудня обмін утримуваних осіб за принципом "всіх встановлених на всіх встановлених" є "позитивним сигналом", який заслуговує "відповідної оцінки".

У Кремлі додають: те, що відбувається "йде в руслі домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня, а також сприяє "зміцненню взаємної довіри". Під час розмови була акцентована необхідність продовження послідовної реалізації "мінського комплексу заходів" сторонами внутрішньоукраїнського конфлікту,

– додає російська сторона.