Звонил Зеленский: в Кремле рассказали детали разговора президентов Украины и России

Телефонный разговор между президентами Зеленским и Путиным состоялся по инициативе украинского лидера. Говорили о недавно подписанном газовом соглашении, обмен пленными и успешное выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате.

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина подтвердили в Кремле. На сайте российского президента появилось официальное сообщение по этому поводу. Важно! Зеленский поздравил Путина с Новым Годом и обсудил новый обмен пленными Инициатива украинской стороны способствует развитию отношений двух государств в следующем году,

– заявляют в Кремле. Телефонный разговор Зеленского и Путина: что о нем говорят в Кремле Была подчеркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, которая предусматривает продление с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.

Президенты отметили конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.

Проведенный 29 декабря обмен удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных" является "позитивным сигналом", который заслуживает "соответствующей оценки".

В Кремле добавляют: то, что происходит "идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, а также способствует "укреплению взаимного доверия". Во время разговора была акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации "минского комплекса мероприятий" сторонами внутриукраинского конфликта,

– добавляет российская сторона.