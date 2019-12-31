Звонил Зеленский: в Кремле рассказали детали разговора президентов Украины и России
Телефонный разговор между президентами Зеленским и Путиным состоялся по инициативе украинского лидера. Говорили о недавно подписанном газовом соглашении, обмен пленными и успешное выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате.
Телефонный разговор Владимира Зеленского и Владимира Путина подтвердили в Кремле. На сайте российского президента появилось официальное сообщение по этому поводу.
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Инициатива украинской стороны способствует развитию отношений двух государств в следующем году,
– заявляют в Кремле.
Телефонный разговор Зеленского и Путина: что о нем говорят в Кремле
- Была подчеркнута важность заключенной накануне "пакетной" сделки, которая предусматривает продление с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины.
- Президенты отметили конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.
- Проведенный 29 декабря обмен удерживаемых лиц по принципу "всех установленных на всех установленных" является "позитивным сигналом", который заслуживает "соответствующей оценки".
- В Кремле добавляют: то, что происходит "идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, а также способствует "укреплению взаимного доверия".
Во время разговора была акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации "минского комплекса мероприятий" сторонами внутриукраинского конфликта,
– добавляет российская сторона.