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      Родини Небесної Сотні звернулися до Зеленського з низкою вимог

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      Родини Небесної Сотні звернулися до Зеленського через призначення у ДБР і чиновників часів Януковича / фото з відкритих джерел

      Представники родин Героїв Небесної Сотні написали нове звернення до Президента України Володимира Зеленського. У своєму зверненні вони висловлюють своє обурення "ознаками реваншу диктатури, що стають все більш помітними у нинішній Україні".

      Представники "Беркуту" та злочинного режиму Януковича вже наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності, наголошує у зверненні ГО "Родини Небесної Сотні".

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      Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік "майданівців". Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про "переворот" та "громадянську війну",
      – заявлено у зверненні до президента.

      Родичі Героїв Небесної Сотні також зазначають, що їхнє звернення 24 січня, у якому вони просили про організацію зустрічі з керівництвом держави, залишилося без відповіді.

      На цій зустрічі представники родин Небесної Сотні хотіли обговорити низку власних вимог до влади:

      • Негайного скасування наказу про призначення першим заступником директора ДБР Олександра Бабікова;
      • Приведення закону "Про Державне бюро розслідувань" у відповідність до рішення Конституційного Суду України, зокрема, щодо призначення директора ДБР;
      • Процедури формування конкурсної комісії за прозорими принципами із представників зацікавлених установ, громадських та міжнародних організацій, адвокатів, що опікувались справами щодо злочинів проти учасників Революції Гідності;
      • Оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо;
      • Надання повної інформації щодо працівників, які перейшли до структури ДБР за спрощеною процедурою, а також керівників груп слідчих і кандидатів на керівні посади у ДБР;
      • Надання переліку справ, прийнятих ДБР від Офісу Генерального прокурора, та інформації про їх стан;
      • Запровадження обов'язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до Державного бюро розслідувань з Офісу Генерального прокурора України;
      • Забезпечення неупередженого розслідування справ, пов'язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати української та світової громадськості;
      • Законодавча заборона включення до списків обміну або передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків, а також тих, які не відбули визначене судом покарання.

      Родини Героїв Небесної Сотні також наголошують, що погрози та образи на адресу учасників Революції Гідності, які безкарно звучать з боку представників режиму Януковича, призводять до знецінення здобутків Революції Гідності, всіх тих, хто відстоював європейський вектор розвитку України.

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      Крім того, запропоновано під час зустрічі з представниками влади обговорити питання про відзначення цьогоріч на державному рівні Дня Героїв Небесної Сотні – 20 лютого.

      Аналогічні копії звернень, крім президента Володимира Зеленського, були надіслані голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та генпрокурору Русланові Рябошапці.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка Небесна Сотня Державне бюро розслідувань Революція Гідності Володимир Зеленський Дмитро Разумков
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