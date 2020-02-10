Родини Небесної Сотні звернулися до Зеленського з низкою вимог

Представники родин Героїв Небесної Сотні написали нове звернення до Президента України Володимира Зеленського. У своєму зверненні вони висловлюють своє обурення "ознаками реваншу диктатури, що стають все більш помітними у нинішній Україні".

Представники "Беркуту" та злочинного режиму Януковича вже наважуються вимагати від української влади перегляду законодавства і проведення розслідування, спрямованого проти учасників Революції Гідності, наголошує у зверненні ГО "Родини Небесної Сотні".

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Діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, дозволяють собі погрози у бік "майданівців". Дедалі частіше в українському інформаційному просторі лунають тези, витворені російською пропагандою, про "переворот" та "громадянську війну",

– заявлено у зверненні до президента.

Родичі Героїв Небесної Сотні також зазначають, що їхнє звернення 24 січня, у якому вони просили про організацію зустрічі з керівництвом держави, залишилося без відповіді.

На цій зустрічі представники родин Небесної Сотні хотіли обговорити низку власних вимог до влади:

Негайного скасування наказу про призначення першим заступником директора ДБР Олександра Бабікова;

Приведення закону "Про Державне бюро розслідувань" у відповідність до рішення Конституційного Суду України, зокрема, щодо призначення директора ДБР;

Процедури формування конкурсної комісії за прозорими принципами із представників зацікавлених установ, громадських та міжнародних організацій, адвокатів, що опікувались справами щодо злочинів проти учасників Революції Гідності;

Оголошення відкритого конкурсу на заміщення посад директора ДБР та його заступників із дотриманням усіх вимог щодо строків його оголошення, перевірки на доброчесність кандидатів тощо;

Надання повної інформації щодо працівників, які перейшли до структури ДБР за спрощеною процедурою, а також керівників груп слідчих і кандидатів на керівні посади у ДБР;

Надання переліку справ, прийнятих ДБР від Офісу Генерального прокурора, та інформації про їх стан;

Запровадження обов'язкової перевірки на доброчесність слідчих, що переходять до Державного бюро розслідувань з Офісу Генерального прокурора України;

Забезпечення неупередженого розслідування справ, пов'язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати української та світової громадськості;

Законодавча заборона включення до списків обміну або передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів проти учасників Революції Гідності, щодо яких не було винесено судових вироків, а також тих, які не відбули визначене судом покарання.

Родини Героїв Небесної Сотні також наголошують, що погрози та образи на адресу учасників Революції Гідності, які безкарно звучать з боку представників режиму Януковича, призводять до знецінення здобутків Революції Гідності, всіх тих, хто відстоював європейський вектор розвитку України.

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Крім того, запропоновано під час зустрічі з представниками влади обговорити питання про відзначення цьогоріч на державному рівні Дня Героїв Небесної Сотні – 20 лютого.

Аналогічні копії звернень, крім президента Володимира Зеленського, були надіслані голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та генпрокурору Русланові Рябошапці.