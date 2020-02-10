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      Семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому с рядом требований

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      Семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому из-за назначения в ГБР и чиновников времен Януковича / Фото из открытых источников

      Представители семей Героев Небесной Сотни написали новое обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем обращении они выражают свое возмущение "признаками реванша диктатуры, которые становятся все более заметными в нынешней Украине".

      Представители "Беркута" и преступного режима Януковича уже решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства, отмечает в обращении ОО "Семьи Небесной Сотни".

      Интересно: Это был мой выбор, – Зеленский заявил, что встречался с семьями Героев Небесной Сотни

      Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев". Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой, о "перевороте" и "гражданской войне",
      – заявлено в обращении к президенту.

      Родственники Героев Небесной Сотни также отмечают, что их обращение 24 января, в котором они просили об организации встречи с руководством государства, осталось без ответа.

      На этой встрече представители семей Небесной Сотни хотели обсудить ряд собственных требований к власти:

      • Немедленную отмену приказа о назначении первым заместителем директора ГБР Александра Бабикова;
      • Приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствие с решением Конституционного Суда Украины, в частности, о назначении директора ГБР;
      • Процедуры формирования конкурсной комиссии по прозрачным принципам из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции Достоинства;
      • Объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное;
      • Предоставление полной информации о работниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителях групп следователей и кандидатах на руководящие должности в ГБР;
      • Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии;
      • Введение обязательной проверки на добродетель следователей, которые переходят в Государственное бюро расследований из Офиса Генерального прокурора Украины;
      • Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирование о его результатах украинской и мировой общественности;
      • Законодательный запрет включения в списки обмена или передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбыли определенного судом наказания.

      Семьи Героев Небесной Сотни также отмечают, что угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича, приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины.

      Что было раньше: Семьи Героев Небесной Сотни обратились к ГПУ: что требуют

      Кроме того, предложено во время встречи с представителями власти обсудить вопрос о праздновании в этом году на государственном уровне Дня Героев Небесной Сотни – 20 февраля.

      Аналогичные копии обращений, кроме президенту Владимиру Зеленскому, были направлены председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке.

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      9 февраля
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Революция достоинства Государственное бюро расследований Небесная Сотня
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