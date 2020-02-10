Семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому с рядом требований

Представители семей Героев Небесной Сотни написали новое обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем обращении они выражают свое возмущение "признаками реванша диктатуры, которые становятся все более заметными в нынешней Украине".

Представители "Беркута" и преступного режима Януковича уже решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства, отмечает в обращении ОО "Семьи Небесной Сотни".

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Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев". Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой, о "перевороте" и "гражданской войне",

– заявлено в обращении к президенту.

Родственники Героев Небесной Сотни также отмечают, что их обращение 24 января, в котором они просили об организации встречи с руководством государства, осталось без ответа.

На этой встрече представители семей Небесной Сотни хотели обсудить ряд собственных требований к власти:

Немедленную отмену приказа о назначении первым заместителем директора ГБР Александра Бабикова;

Приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствие с решением Конституционного Суда Украины, в частности, о назначении директора ГБР;

Процедуры формирования конкурсной комиссии по прозрачным принципам из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции Достоинства;

Объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное;

Предоставление полной информации о работниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителях групп следователей и кандидатах на руководящие должности в ГБР;

Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии;

Введение обязательной проверки на добродетель следователей, которые переходят в Государственное бюро расследований из Офиса Генерального прокурора Украины;

Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирование о его результатах украинской и мировой общественности;

Законодательный запрет включения в списки обмена или передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбыли определенного судом наказания.

Семьи Героев Небесной Сотни также отмечают, что угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича, приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины.

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Кроме того, предложено во время встречи с представителями власти обсудить вопрос о праздновании в этом году на государственном уровне Дня Героев Небесной Сотни – 20 февраля.

Аналогичные копии обращений, кроме президенту Владимиру Зеленскому, были направлены председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генпрокурору Руслану Рябошапке.