18:33
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, 21 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, 21 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Адвокат Януковича в ГБР не будет заниматься делами Майдана

      15 Читати новину українською
      Адвокат Януковича Бабиков в ГБР не будет заниматься делами Майдана / Коллаж 24 канала

      Экс-адвокат Януковича, заместитель директора ГБР Александр Бабиков не будет иметь отношения к делам Майдана на своей должности в бюро. Поэтому никакого конфликта интересов из-за работы Бабикова на Януковича не будет.

      "По кадровымх назначениям не могу комментировать – не наша компетенция. Но во время совещания, которое состоялось в том числе со следователями по делам Майдана, временно и.о. директора ГБР сообщила, что исключительно ей подчиняется отдел, который расследует эти дела (Майдана)", – сказал на пресс-конференции следователь ГБР Артем Яблонский.

      Важно: Экс-адвокат Януковича Бабиков знал, что станет заместителем председателя ГБР еще до объявления конкурса

      У нас есть начальник отдела Александр Буряк и и.о. директора ГБР. Больше руководителей в этих делах (Майдана) нет. Есть только процессуальные руководители под руководством Алексея Ильича (Донского). Никакого конфликта интересов в этом случае не может возникнуть,
      – заверил следователь ГБР.

      Чем именно займется Бабиков в ГБР

      Бабикову поручен контроль за состоянием досудебного расследования дел в ГБР, кроме дел Майдана. По словам Яблонского, соответствующий приказ и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова уже подписала и объявила.

      Одновременно прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской, который занимается делами Майдана еще с создания Управления спецрасследований, выразил сомнение, что Бабиков не имеет конфликта интересов и не будет иметь доступа к делам Майдана.

      Я слышал лишь заверения, что он (Бабиков) не будет иметь отношения к этим делам. Знаю, что на время отсутствия генпрокурора по тем или иным причинам его обязанности исполняет первый заместитель. Каким образом организуют в ГБР, чтобы Бабиков не имел отношения к этим делам, я не знаю,
      – сказал Донской.

      У него также сложилось впечатление, что Бабиков предан интересам своего клиента – Януковича.

      "В судебных заседаниях я несколько раз пересекался с Бабиковым, когда он защищал Януковича, и мне показалось, что он был очень предан интересам защиты этого человека", – отметил Донской.

      К теме: Сенцов о назначении Бабикова: Это плевок в спины всем живым

      Как экс-адвокат Януковича попал в ГБР

      20 января Александра Бабикова назначили первым заместителем директора ГБР. Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.

      Читайте также: Арахамия против назначения экс-адвоката Януковича Бабикова в ГБР

      О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР по причине конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против Майдана. В свою очередь и.о. руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.

      Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха основателя Amazon
      сегодня
      14989
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Государственное бюро расследований Небесная Сотня Революция достоинства Расследования Виктор Янукович
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:01 Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы
      Емал Набі 145
      сегодня , 18:00 Скільки грошей держава виділяє "Феофанії": шокуючі статки головного лікаря
      Олександра Устінова 102
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 345
      сегодня , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      102
      сегодня , 17:31 Возвращение экс-чиновников Януковича: в чем причина и что будет дальше
      Інна Жолобович 231
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук