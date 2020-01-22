Адвокат Януковича в ГБР не будет заниматься делами Майдана

Экс-адвокат Януковича, заместитель директора ГБР Александр Бабиков не будет иметь отношения к делам Майдана на своей должности в бюро. Поэтому никакого конфликта интересов из-за работы Бабикова на Януковича не будет.

"По кадровымх назначениям не могу комментировать – не наша компетенция. Но во время совещания, которое состоялось в том числе со следователями по делам Майдана, временно и.о. директора ГБР сообщила, что исключительно ей подчиняется отдел, который расследует эти дела (Майдана)", – сказал на пресс-конференции следователь ГБР Артем Яблонский.

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У нас есть начальник отдела Александр Буряк и и.о. директора ГБР. Больше руководителей в этих делах (Майдана) нет. Есть только процессуальные руководители под руководством Алексея Ильича (Донского). Никакого конфликта интересов в этом случае не может возникнуть,

– заверил следователь ГБР.

Чем именно займется Бабиков в ГБР

Бабикову поручен контроль за состоянием досудебного расследования дел в ГБР, кроме дел Майдана. По словам Яблонского, соответствующий приказ и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова уже подписала и объявила.

Одновременно прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской, который занимается делами Майдана еще с создания Управления спецрасследований, выразил сомнение, что Бабиков не имеет конфликта интересов и не будет иметь доступа к делам Майдана.

Я слышал лишь заверения, что он (Бабиков) не будет иметь отношения к этим делам. Знаю, что на время отсутствия генпрокурора по тем или иным причинам его обязанности исполняет первый заместитель. Каким образом организуют в ГБР, чтобы Бабиков не имел отношения к этим делам, я не знаю,

– сказал Донской.

У него также сложилось впечатление, что Бабиков предан интересам своего клиента – Януковича.

"В судебных заседаниях я несколько раз пересекался с Бабиковым, когда он защищал Януковича, и мне показалось, что он был очень предан интересам защиты этого человека", – отметил Донской.

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Как экс-адвокат Януковича попал в ГБР

20 января Александра Бабикова назначили первым заместителем директора ГБР. Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.

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О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР по причине конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против Майдана. В свою очередь и.о. руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.