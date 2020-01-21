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      Арахамия против назначения ексадвоката Януковича Бабикова в ГБР

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      Арахамия не поддержал назначение Бабикова / Коллаж 24 канала

      Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия решение о назначении Александра Бабикова (бывшего адвоката беглого президента Януковича) заместителем директора Государственного бюро расследований не поддерживает. Однако это его личная позиция, а позицию фракции озвучат позже.

      Об этом депутат ВРУ Давид Арахамия говорил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV вечером 20 января. 

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      Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (речь шла о назначении Бабикова на должность заместителя директора ГБР – 24 канал). Я буду категорически не поддерживать такое решение,
      – сказал Арахамия.

      Однако позицию фракции сформируют, когда соберутся – пока депутаты "разъехались по округам".

      Кто такой Бабиков и почему обсуждают его назначения в ГБР

      • 18 января появилась информация, что заместителем председателя ГБР может стать Александр БабиковПо сообщениям СМИ, он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы беглого экс-президента Виктора Януковича.

      В ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что этого человека назначать в Государственный бюро расследований нельзя из-за конфликта интересов. Но исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова заверила, что никакого конфликта интересов не будет.

      Возмущение у "Семей Героев Небесной Сотни" Бабиков вызвал тем, что он якобы может заниматься делами преступлений против Майдана. В общественной организации не понимают, как такие дела можно поручать человеку, причастному к защите Януковича. 

      • 20 января стало известно, что бывший адвокат Виктора Януковича – Александр Бабиков – официально стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

      Открытой информации в сети о нем крайне мало. Даже на сайте ГБР нет ни биографии, ни даже фотографии нового первого заместителя ведомства. 

      К теме: В ГБР завершили формировать подразделение по расследованию дел Майдана

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Революция достоинства Давид Арахамия Государственное бюро расследований Слуга народа Новости политики
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