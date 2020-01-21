Арахамия против назначения ексадвоката Януковича Бабикова в ГБР

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия решение о назначении Александра Бабикова (бывшего адвоката беглого президента Януковича) заместителем директора Государственного бюро расследований не поддерживает. Однако это его личная позиция, а позицию фракции озвучат позже.

Об этом депутат ВРУ Давид Арахамия говорил в эфире " Свободы слова " на телеканале ICTV вечером 20 января.

Читайте также: Арахамия о рекордных зарплатах: Министрам обещали 2 – 5 тысяч долларов

Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (речь шла о назначении Бабикова на должность заместителя директора ГБР – 24 канал). Я буду категорически не поддерживать такое решение,

– сказал Арахамия.

Однако позицию фракции сформируют, когда соберутся – пока депутаты "разъехались по округам".

Кто такой Бабиков и почему обсуждают его назначения в ГБР

18 января появилась информация, что заместителем председателя ГБР может стать Александр Бабиков . По сообщениям СМИ, он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы беглого экс- президента Виктора Януковича.

В ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что этого человека назначать в Государственный бюро расследований нельзя из-за конфликта интересов. Но исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова заверила, что никакого конфликта интересов не будет.

Возмущение у "Семей Героев Небесной Сотни" Бабиков вызвал тем, что он якобы может заниматься делами преступлений против Майдана. В общественной организации не понимают, как такие дела можно поручать человеку, причастному к защите Януковича.

20 января стало известно, что бывший адвокат Виктора Януковича – Александр Бабиков – официально стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Открытой информации в сети о нем крайне мало. Даже на сайте ГБР нет ни биографии, ни даже фотографии нового первого заместителя ведомства.