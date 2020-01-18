Адвокат Януковича Бабиков может стать руководителем следствия по делам Майдана

Заместителем председателя ГБР может стать Александр Бабиков. По сообщениям украинских СМИ, он работал в юридической фирме Aver Lex, защищавшей экс-президента беглого Виктора Януковича.

Официально о его назначении еще не объявили. Однако, слухи о том, что именно Бабиков займет эту должность, подтвердила председатель ГБР Ирина Венедиктова при встрече 14 января с родственниками погибших на Майдане. Об этом сообщает "Голос Америки".

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В то же время, семьи Героев Небесной Сотни уже выразили недоверие кандидату.

Мы требуем открытого, прозрачного конкурса, чтобы был выбран человек, которому будет доверять общество,

– говорится в их заявлении.

Назначение прокомментировала адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.

По ее словам, Бабиков "связан своей позицией, которую он формировал и отстаивал, на которой настаивал, представляя и защищая интересы своего клиента". По ее мнению, это очевидный знак, что следствия не будет.

На сайте компании Aver Lex в сообщении о решении Бабикова перейти на государственную службу отмечается, что он "специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов по коррупционным делам и по делам, совершенных организованными преступными группами".

В то же время, ГБР не видит препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана. Как объяснила родственникам погибших глава ГБР Ирина Венедиктова, конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. По ее словам, в случае рекомендации конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки он будет назначен.

В то, что Бабиков будет объективным, не верит член ОО "Семьи Героев Небесной сотни" Владимир Голоднюк в комментарии "Голосу Америки". Он потерял на Майдане 19-летнего сына. Голоднюк напомнил об обещании президента Владимира Зеленского ускорить расследование.

Я глубоко возмущен такими назначениями. Если Бабиков защищал интересы Януковича, который расстрелял Небесную сотню, то как можно сейчас доверить ему защищать интересы Майдана? Назначать адвоката Януковича ответственным за расследование расстрелов на Майдане – это плевок в лицо тем, кто потерял своих родных. Это надругательство над памятью погибших на Майдане,

– возмутился мужчина.

Что известно о нынешнем руководителя отдела по расследованию дел Майдана

Отметим, что 2 января 2020 года руководителем отдела по расследованию дел Майдана Государственного бюро расследований назначили Александра Буряка. До сих пор он был заместителем директора ГБР.

В то же время, семьи Героев Небесной Сотни и их адвокаты требуют его немедленно уволить. Они заявляют, что назначение состоялось закрыто и непрозрачно, а репутация Буряка сомнительна. В организации добавляют, что Буряк не имеет опыта работы с делами Майдана, достижений в других делах, но обладает сомнительной репутацией.

Адвокаты напоминают, что именно Александр Буряк упоминается в известных записях НАБУ со служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

В частности, на них зафиксирован разговор Вовка по делу о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР.

В заявлении указывается, что поисковые действия, в результате которых получены эти записи, проводились именно при расследовании дела Майдана, а некоторые судьи Окружного админсуда являются фигурантами дел Майдана.

Это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов. А это соответственно ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана и уменьшит доверие общества к следствию по делам Майдана.

Адвокаты и активисты возлагают ответственность за это назначение на и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову. Они призывают ее отменить решение и назначить открытый и прозрачный конкурс на эту должность.