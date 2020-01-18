Адвокат Януковича Бабіков може стати керівником слідства у справах Майдану: що про нього відомо

Заступником голови ДБР може стати Олександр Бабіков. За повідомленнями українських ЗМІ, він працював у юридичній фірмі Aver Lex, що захищала експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Офіційно про його призначення ще не оголосили. Однак, чутки про те, що саме Бабіков обійме цю посаду, підтвердила голова ДБР Ірина Венедиктова під час зустрічі 14 січня з родичами загиблих на Майдані. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Водночас, родини Героїв Небесної Сотні вже висловили недовіру кандидату.

Ми вимагаємо відкритого, прозорого конкурсу, щоб була обрана людина, якій буде довіряти суспільство,

– мовиться у їхній заяві.

Призначення прокоментувала адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська.

За її словами, Бабіков "зв’язаний своєю позицією, яку він формував і обстоював, на якій наполягав, представляючи і захищаючи інтереси свого клієнта". На її думку, це очевидний знак, що слідства не буде.

На сайті компанії Aver Lex у повідомленні про рішення Бабікова перейти на державну службу відзначається, що він "спеціалізувався на захисті співробітників правоохоронних органів по корупційних справах та у справах, скоєних організованими злочинними групами".

Водночас, ДБР не вбачає перешкод у тому, щоб довірити адвокату Януковича аудит справ Майдану. Як пояснила родичам загиблих глава ДБР Ірина Венедіктова, конкурсна комісія не виявила у Бабікова конфлікту інтересів. За її словами, у разі рекомендації конкурсною комісією та за умови проходження спецперевірки він буде призначений.

У те, що Бабіков буде об’єктивним, не вірить член ГО "Родини Героїв Небесної сотні" Володимир Голоднюк в коментарі "Голосу Америки". Він втратив на Майдані 19-річного сина. Голоднюк нагадав про обіцянку президента Володимира Зеленського прискорити розслідування.

Я глибоко обурений такими призначеннями. Якщо Бабіков захищав інтереси Януковича, котрий розстріляв Небесну Сотню, то як можна зараз довірити йому захищати інтереси Майдану? Призначати адвоката Януковича відповідальним за розслідування розстрілів на Майдані - це плювок в обличчя тим, хто втратив своїх рідних. Це наруга над пам’яттю загиблих на Майдані,

– обурився чоловік.

Що відомо про нинішнього керівника відділу з розслідування справ Майдану

Відзначимо, що 2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування справ Майдану Державного бюро розслідувань призначили Олександра Буряка . Досі він був заступником директора ДБР.

Водночас, родини Героїв Небесної Сотні та їхні адвокати вимагають його негайно звільнити. Вони заявляють, що призначення відбулось закрито і непрозоро, а репутація Буряка є сумнівною. В організації додають, що Буряк не має досвіду роботи зі справами Майдану, досягнень в інших справах, але володіє сумнівною репутацією.

Адвокати нагадують, що саме Олександр Буряк згадується на відомих записах НАБУ зі службового кабінету голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Зокрема, на них зафіксовано розмову Вовка щодо справи про призначення Євгена Аблова керівником Миколаївського теруправління ДБР.

У заяві вказується, що пошукові дії, внаслідок яких отримані ці записи, проводились саме при розслідуванні справи Майдану, а деякі судді Окружного адмінсуду є фігурантами справ Майдану.

Це свідчить про наявність у Буряка реального конфлікту інтересів. А це відповідно ставить під сумнів об'єктивне розслідування ключових справ Майдану та зменшить довіру суспільства до слідства у справах Майдану.

Адвокати та активісти покладають відповідальність за це призначення на т.в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову. Вони закликають її скасувати рішення і призначити відкритий і прозорий конкурс на цю посаду.