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      Олександр Буряк став новим керівником відділу ДБР з розслідування справ Майдану

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      Буряк став керівником відділу ДБР з розслідування справ Майдану / dbr.gov.ua

      Керівником відділу з розслідування справ Майдану Державного бюро розслідувань призначили Олександра Буряка. Досі він був заступником директора ДБР.

      Буряк відповідав за роботу оперативних підрозділів ДБР та їхнє укомплектування. Має досвід на керівних посадах у слідчих підрозділах. Крім того, навчався у структурних підрозділах Європейського суду з прав людини, повідомили на сайті ДБР.

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      За словами Буряка, завершення розслідування справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань.

      Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві. Керівництво ДБР це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені,
      – зазначив він.

      Новий голова відділу з розслідування справ Майдану також додав, що наразі триває переведення слідчих та прокурорів з Генеральної прокуратури до відділу ДБР, як це передбачено новим законодавством.

      Що відомо про Олександра Буряка

      • Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого Харкова, спеціальність – "Правознавство".
      • У правоохоронних органах працює з 1998 року.
      • Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах ГПУ.
      • З 2015 по 2017 роки був заступником прокурора Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.

      Про справу "плівок Вовка"

      Раніше Буряка згадували у розслідуванні справи "плівок Вовка" журналісти Bihus.Info. У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.

      До слова,Євген Аблов був суддею Майдану. Про можливий конфлікт інтересів заявила у фейсбуці адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.

      "Плівки Вовка виникли саме зі справи Майдану по Аблову. А справа Аблова продовжує розслідуватись. Тобто у Буряка прямий конфлікт інтересів", – написала вона.

      Про його декларацію

      • Відповідно до інформації в декларації володіє 3 земельними ділянками у Київській області: площею 1165, 1000 та 1655 квадратних метрів. А його дружина, Наталія Буряк, є власницею 1 квадратного метра у гуртожитку та квартири площею 81,2 квадратних метри в Києві.
      • Олександру Буряку належить годинник марки Zenith, а його дружині – Ulysse Nardin.
      • Чоловік задекларував автомобіль Mercedes-Benz 2010 року випуску, дружина – Toyota Camry 2017 року.
      • За рік Олександр Буряк заробив 929 тисяч 938 гривень за основним місцем роботи, його дружина – 517 тисяч 984 гривень.
      • На рахунках у банках сім’я має 69 тисяч 500 доларів, 7 тисяч євро, 167 тисяч 63 гривні.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Небесна Сотня Революція Гідності
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