Олександр Буряк став новим керівником відділу ДБР з розслідування справ Майдану
Керівником відділу з розслідування справ Майдану Державного бюро розслідувань призначили Олександра Буряка. Досі він був заступником директора ДБР.
Буряк відповідав за роботу оперативних підрозділів ДБР та їхнє укомплектування. Має досвід на керівних посадах у слідчих підрозділах. Крім того, навчався у структурних підрозділах Європейського суду з прав людини, повідомили на сайті ДБР.
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За словами Буряка, завершення розслідування справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань.
Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві. Керівництво ДБР це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені,
– зазначив він.
Новий голова відділу з розслідування справ Майдану також додав, що наразі триває переведення слідчих та прокурорів з Генеральної прокуратури до відділу ДБР, як це передбачено новим законодавством.
Що відомо про Олександра Буряка
- Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого Харкова, спеціальність – "Правознавство".
- У правоохоронних органах працює з 1998 року.
- Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах ГПУ.
- З 2015 по 2017 роки був заступником прокурора Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.
Про справу "плівок Вовка"
Раніше Буряка згадували у розслідуванні справи "плівок Вовка" журналісти Bihus.Info. У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.
До слова,Євген Аблов був суддею Майдану. Про можливий конфлікт інтересів заявила у фейсбуці адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.
"Плівки Вовка виникли саме зі справи Майдану по Аблову. А справа Аблова продовжує розслідуватись. Тобто у Буряка прямий конфлікт інтересів", – написала вона.
Про його декларацію
- Відповідно до інформації в декларації володіє 3 земельними ділянками у Київській області: площею 1165, 1000 та 1655 квадратних метрів. А його дружина, Наталія Буряк, є власницею 1 квадратного метра у гуртожитку та квартири площею 81,2 квадратних метри в Києві.
- Олександру Буряку належить годинник марки Zenith, а його дружині – Ulysse Nardin.
- Чоловік задекларував автомобіль Mercedes-Benz 2010 року випуску, дружина – Toyota Camry 2017 року.
- За рік Олександр Буряк заробив 929 тисяч 938 гривень за основним місцем роботи, його дружина – 517 тисяч 984 гривень.
- На рахунках у банках сім’я має 69 тисяч 500 доларів, 7 тисяч євро, 167 тисяч 63 гривні.