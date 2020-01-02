Олександр Буряк став новим керівником відділу ДБР з розслідування справ Майдану

Керівником відділу з розслідування справ Майдану Державного бюро розслідувань призначили Олександра Буряка. Досі він був заступником директора ДБР.

Буряк відповідав за роботу оперативних підрозділів ДБР та їхнє укомплектування. Має досвід на керівних посадах у слідчих підрозділах. Крім того, навчався у структурних підрозділах Європейського суду з прав людини, повідомили на сайті ДБР.

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За словами Буряка, завершення розслідування справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань.

Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві. Керівництво ДБР це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені,

– зазначив він.

Новий голова відділу з розслідування справ Майдану також додав, що наразі триває переведення слідчих та прокурорів з Генеральної прокуратури до відділу ДБР, як це передбачено новим законодавством.

Що відомо про Олександра Буряка

Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого Харкова, спеціальність – "Правознавство".

У правоохоронних органах працює з 1998 року.

Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах ГПУ.

З 2015 по 2017 роки був заступником прокурора Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.

Про справу "плівок Вовка"

Раніше Буряка згадували у розслідуванні справи "плівок Вовка" журналісти Bihus.Info. У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.

До слова,Євген Аблов був суддею Майдану. Про можливий конфлікт інтересів заявила у фейсбуці адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська.

"Плівки Вовка виникли саме зі справи Майдану по Аблову. А справа Аблова продовжує розслідуватись. Тобто у Буряка прямий конфлікт інтересів", – написала вона.

Про його декларацію