У ДБР Венедіктової розкритикували роботу ДБР Труби

У Державному бюро розслідувань заявили, що у 2019 році не впоралися з першочерговими завданнями та викликами. Там зазначили, що встановили суттєві порушення як в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і кадровим та технічним забезпеченням.

Відтак правоохоронний орган запрошує громадськість до обговорення шляхів подолання кризових явищ, підвищення ефективності роботи слідчих та оперативних підрозділів. Про це повідомляє ДБР.

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Для цього Держбюро просить звертатися за електронною адресою – [email protected] Для запису на особистий прийом до керівництва ДБР просять надсилати листи із аргументацією терміновості та суспільної значущості предмету зустрічі.

Ми чекаємо на ґрунтовну інформацію про зловживання високопосадовців та правоохоронців, їх приховані активи, корупційні зв'язки тощо. Звертаємо увагу на те, що у листах-повідомленнях мають бути чітко викладені факти та обставини, надано їх підтвердження,

– наголосили у ДБР.

Що відомо про зміну керівництва ДБР?Роман Труба очолював ДБР у період з 2017 до 2019 року. Щодо Ірини Венедіктової, то 24 грудня Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань, після чого звільнив Трубу і призначив Венедіктову в. о. голови Держбюро.



Згідно з ним, директор ДБР отримає повноваження одноосібного ухвалення рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.