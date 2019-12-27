Труба відреагував на звільнення з ДБР

Вже колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба подякував усім за професійну роботу. Також він наголосив, що роботою ДБР сьогодні можна пишатися.

27 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Також гарант призначив на його місце тимчасово виконувати обов’язки нардепку від «Слуги народу» Ірину Венедіктову.

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Сам Труба уже відреагував на таке призначення. Зокрема, він подякував усім за професійну роботу. За його словами, попереду перед ДБР буде чимало викликів, але відомство з ними впорається.

Завдяки вірі в те, що ми робимо, всупереч багатьом факторам, політичному впливу, в Україні запрацював новий правоохоронний орган, яким ми можемо пишатися. Переконаний, що цінності нашої команди, головна з яких – незалежність, буде збережено, а слідчі професійно розкриватимуть злочини,

– підкреслив Труба.

Водночас він додав, притягнення винних до відповідальності, незважаючи на посади, зв'язки та ресурси, – те, заради чого ДБР працює.

Роман Труба очолив ДБР у 2017 році. Щодо Ірини Венедіктової, то 24 грудня Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. Згідно з ним, директор ДБР отримає повноваження одноосібного ухвалення рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.

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