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      Труба отреагировал на увольнение из ГБР

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      Роман Труба / Пресс-служба ГБР

      Уже бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба поблагодарил всех за профессиональную работу. Также он отметил, что работой ГБР сегодня можно гордиться.

      27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Также гарант назначил на его место временно исполнять обязанности нардепа от «Слуги народа» Ирину Венедиктову.

      Советуем ознакомиться! Что известно об Ирине Венедиктовой, которая возглавила ГБР

      Сам Труба уже отреагировал на такое назначение. В частности, он поблагодарил всех за профессиональную работу. По его словам, впереди перед ГБР будет немало вызовов, но ведомство с ними справится.

      Благодаря вере в то, что мы делаем, вопреки многим факторам, политическому влиянию, в Украине заработал новый правоохранительный орган, которым мы можем гордиться. Убежден, что ценности нашей команды, главная из которых – независимость, будут сохранены, а следователи профессионально будут раскрывать преступления,
      – подчеркнул Труба.

      В то же время он добавил, привлечения виновных к ответственности, невзирая на должности, связи и ресурсы, – то, ради чего ГБР работает.

      Роман Труба возглавил ГБР в 2017 году. Относительно Ирины Венедиктовой, то 24 декабря Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Согласно ему, директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и несет всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет уволить.

       К теме! Зеленский уволил Романа Трубу: что известно об экс-директоре Государственного бюро расследований

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Ирина Венедиктова Роман Труба
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