Прослушка Романа Трубы: что известно о директоре Государственного бюро расследований

Вокруг директора ГБР Романа Трубы разгорелся скандал с записями про топ чиновников Украины. Что известно о Романе Трубе и как он попал на такую высокую должность – в материале 24 канала.

Перед скандалом относительно прослушки темы реформирования ГБР предстали в Верховной Раде. Туда подали законопроект, по которому орган будет подчиняться президенту, а не Кабмину. Также этот законопроект предусматривает освобождение его председателя Романа Трубы и всех его заместителей.

Подробнее: Кассетный скандал Офиса Президента: в сеть слили прослушку из кабинета Трубы

Биография Романа Трубы

Роман Михайлович Труба родился во Львове 6 ноября 1974 года. По образованию – юрист, в 1997 году он окончил юридический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко.

Сразу после окончания ВУЗа в период с 1998 года до середины 2014 года работал в прокуратуре родного города и области. Из последних мест работы в местной прокуратуре – должность прокурора Пустомытовского района.

Июль 2014 года – Роман Труба в должности заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины, заместителя начальника первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел.

После увольнения в мае 2015 года возглавил департамент ООО Юридическая компания "Сектор права".

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Работа в Государственном бюро расследований

Директором ГБР Романа Трубу выбрала конкурсная комиссия в ноябре 2017 года. Карьерный взлет Романа Трубы приписывают свободовцу Олегу Махницкому. Об этом 5.ua рассказал бывший сотрудник Генпрокуратуры, а ныне эксперт программы по реформированию органов правопорядка Реанимационного пакета реформ Владимир Петраковский.

Когда Роман Труба работал заместителем руководителя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, я был в ГПУ, только в другом подразделении. Я слышал эту фамилию, но о таком человеке, честно говоря, не слышал. То есть, на мой взгляд, человек просто сидел в должности, как "уши" и "глаза" Олега Махницкого, который тогда был генеральным прокурором,

– сказал он.



Роман Труба на полиграфе / ГБР

Скандал с прослушкой в кабинете Трубы

В сентябре Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили профессионально установленную прослушку. Тогда сам глава ГБР не исключал, что такая находка может быть связана с делами против топовых лиц государства. Однако тогда не было установлено, каким образом прослушка попала в его кабинет и где записи с нее.

Об этом: В кабинете директора ГБР Трубы нашли прослушку

20 лиспопада в сеть слили диктофонные записи из кабинета Романа Трубы. В них в частности речь идет о резонансных уголовных делах против топ чиновников Украины. На одной из записей слышно, что дело против Петра Порошенко контролирует глава Офиса Президента Андрей Богдан. А по записи от 19 сентября президент Зеленский поставил председателю ГБР ряд задач по открытию дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется в должности в 2020 году.

24 канал не имеет подтверждения, что эти записи достоверны, но редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники подтверждает подлинность записей.

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Кроме того, речь шла о таких резонансных делах:

Дело Супрун . Труба убеждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому.

. Труба убеждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому. Дело Приватбанка . Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава ОПУ Андрей Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровской горсовете, Приватбанка и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину.

. Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава ОПУ Андрей Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровской горсовете, Приватбанка и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину. Дело заместителей Трубы и судьи Вовка . Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка.

. Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка. Дело закупок в армии. Владелец компании-производителя спальных мешков для Минбороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследованию о закупках в Вооруженных силах. Таким образом предприниматель хотел избежать своего попадания в скандал.

Пока что ни один из фигурантов записей не отреагировал на ливни записей.

Чем владеет Роман Труба?

Согласно электронной декларации за 2018 год, у Романа Трубы в Городецком районе Львовской области есть:

земельные участки площадью 2500 квадратных метров, 420 квадратных метров 8574 квадратных метров (два последних в общей собственности);

площадью 2500 квадратных метров, 420 квадратных метров 8574 квадратных метров (два последних в общей собственности); квартира во Львове площадью 53,5 квадратных метров;

во Львове площадью 53,5 квадратных метров; автомобиль HONDA, зарегистрированный на жену.

За прошлый год руководитель ГБР на своем посту заработал 993 175 гривен. Кроме этого, нынешний директор Государственного бюро расследований и жена имеют проценты от депозита в ПриватБанке, там у Романа Трубы 140 893 гривен, у жены – 28 522 гривен. Семья чиновника в 2018 году также получила и соцвыплаты при рождении ребенка, она составила 4300 гривен.

О личной жизни

Роман Труба во второй раз женат. У него трое детей: дочь от первого брака и общие сын и дочь с нынешней женой.

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