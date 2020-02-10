НАБУ открыло дело против Трубы: в чем его обвиняют

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело против бывшего главы ГБР Романа Трубы. Дело касается скандальных аудиозаписей касательно главы Офиса Президента Андрея Богдана и его заместителя Андрея Смирнова.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинских новостей". Дело расследуется по статье 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

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О чем и с кем говорил Труба

Разговор состоялся еще 6 сентября 2019 года между Трубой и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Во время разговора последний призвал тогда еще действующего руководителя ГБР открыть "первое дело против какого-то судьи" и признается, что из-за взяточничества суды выпускают преступников.

Часть первая: Прослушка в кабинете Трубы, связанная с Офисом Президента

По словам Баканова, в судейской системе появилась целая коррупционная схема, а на ее вершине стоит глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Как выстроилась коррупционная схема в судейской системе:

Правоохранители ловили бандитов и воров в законе, а суд отпускал их за взятку.

Впоследствии к схеме подключились прокуроры, поэтому преступников отпускали "немного раньше" – до суда.

После этого возмутилась полиция, которая якобы заявила: "извините, но зачем мы их (нарушителей) будем вообще ловить? Мы лучше не будем за деньги ловить".

Предпоследними к схеме присоединились адвокаты. Они хотели "заработок", ибо знали, что судьи, прокуроры и полицейские "много чего нарушают, когда ненадлежащим образом выполняют свои функции".

Что известно о записях прослушки Трубы?Телеграм-канал "Трубу прорвало" опубликовал уже 4 части кассетного скандала из офиса экс-главы ГБР Романа Трубы. На аудиозаписях слышно голоса Трубы, его подчиненных и других высокопоставленных чиновников.



Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента. Сам Труба сначала говорил, что на скандальных аудиозаписях действительно слышно голос, похожий на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза. Впоследствии бывший руководитель ГБР допустил, что к сливу записей может быть причастен пятый президент Петр Порошенко.