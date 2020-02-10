17:22
10 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      НАБУ открыло дело против Трубы: в чем его обвиняют

      27 Читати новину українською
      Роман Труба стал фигурантом уголовного дела НАБУ / pravda.com.ua

      Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное дело против бывшего главы ГБР Романа Трубы. Дело касается скандальных аудиозаписей касательно главы Офиса Президента Андрея Богдана и его заместителя Андрея Смирнова.

      Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинских новостей". Дело расследуется по статье 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса.

      К теме: Прослушка в ГБР: о чем говорится в новых скандальных записях из кабинета Трубы

      О чем и с кем говорил Труба

      Разговор состоялся еще 6 сентября 2019 года между Трубой и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Во время разговора последний призвал тогда еще действующего руководителя ГБР открыть "первое дело против какого-то судьи" и признается, что из-за взяточничества суды выпускают преступников.

      Часть первая: Прослушка в кабинете Трубы, связанная с Офисом Президента

      По словам Баканова, в судейской системе появилась целая коррупционная схема, а на ее вершине стоит глава Офиса Президента Андрей Богдан.

      Как выстроилась коррупционная схема в судейской системе:

      • Правоохранители ловили бандитов и воров в законе, а суд отпускал их за взятку.
      • Впоследствии к схеме подключились прокуроры, поэтому преступников отпускали "немного раньше" – до суда.
      • После этого возмутилась полиция, которая якобы заявила: "извините, но зачем мы их (нарушителей) будем вообще ловить? Мы лучше не будем за деньги ловить".
      • Предпоследними к схеме присоединились адвокаты. Они хотели "заработок", ибо знали, что судьи, прокуроры и полицейские "много чего нарушают, когда ненадлежащим образом выполняют свои функции".

      Что известно о записях прослушки Трубы?Телеграм-канал "Трубу прорвало" опубликовал уже 4 части кассетного скандала из офиса экс-главы ГБР Романа Трубы. На аудиозаписях слышно голоса Трубы, его подчиненных и других высокопоставленных чиновников.

      Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента. Сам Труба сначала говорил, что на скандальных аудиозаписях действительно слышно голос, похожий на его собственный, но, чтобы сказать наверняка, нужна фоноскопическая экспертиза. Впоследствии бывший руководитель ГБР допустил, что к сливу записей может быть причастен пятый президент Петр Порошенко.

      Лунный календарь стрижек на февраль 2020: интересные советы
      сегодня
      12768
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Прослушка Труби НАБУ Роман Труба Иван Баканов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:10 Война между Украиной и Россией: какие цели на самом деле преследует Кремль
      Павло Казарін 464
      сегодня , 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
      Анастасія Манюхіна 293
      сегодня , 11:07 Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой
      86
      7 февраля , 17:54 Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции
      Марія Бондар 514
      сегодня , 14:00 Украина на пороге экономического кризиса и мы все умрем? Что происходит на самом деле
      Сергій Фурса 16589
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук