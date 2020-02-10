НАБУ відкрило справу проти Труби: у чому його звинувачують

Національне антикорупційне бюро відкрили кримінальну справу проти колишнього глави ДБР Романа Труби. Справа стосується скандальних аудіозаписів про главу Офісу Президента Андрія Богдана і його заступника Андрія Смірнова.

Про це мовиться у відповіді НАБУ на запит "Українськи новин". Справа розслідується за статтею 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.

До теми: Прослушка у ДБР: про що йдеться у нових скандальних записах з кабінету Труби

Про що і з ким говорив Труба

Розмова відбулася ще 6 вересня 2019 року між Трубою і головою Служби безпеки України Іваном Бакановим. Під час розмови останній закликав тоді ще чинного керівника ДБР відкрити "першу справу проти якогось судді" і зізнається, що через хабарництво суди випускають злочинців.

Частина перша: Прослушка у кабінеті Труби, пов'язана з Офісом Президента

За словами Баканова, у суддівській системі з'явилася ціла корупційна схема, а на її вершині стоїть очільник Офісу Президента Андрій Богдан.

Як вибудувалася корупційна схема у суддівській системі:

Правоохоронці ловили бандитів і злодіїв у законі, а суд відпускав їх за хабар.

Згодом до схеми підключилися прокурори, тож злочинців відпускали "трішечки раніше" – до суду.

Після цього обурилась поліція, яка нібито заявила: "вибачайте, але навіщо ми їх (порушників) будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити".

Передостанніми до схеми долучилися адвокати. Вони хотіли "заробіток", бо знали, що судді, прокурори і поліцейські "багато чого порушують, коли неналежним чином виконують свої функції".

Що відомо про записи прослушки Труби?Телеграм-канал "Трубу прорвало" опублікував вже 4 частини касетного скандалу з офісу ексглави ДБР Романа Труби. На аудіозаписах чути голоси Труби, його підлеглих та інших високопоставлених чиновників.



Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента. Сам Труба спочатку казав, що на скандальних аудіозаписах дійсно чути голос схожий на його власний, але, щоб сказати напевно, потрібна фоноскопічна експертиза. Згодом ексочільник ДБР допустив, що до зливу записів може бути причетний п'ятий президент Петро Порошенко.