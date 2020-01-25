Прослушка у ДБР: в мережу злили нові скандальні записи з кабінету Труби

У мережу злили нові записи з кабінету ексголови ДБР Романа Труби

Касетний скандал з колишнім головою Державного бюро розслідувань Романом Трубою вибухнув з новою силою – у мережу злили чергову порцію прослушки з його кабінету. Розмови колишнього чиновника стосувалися голови ОПУ Андрія Богдана, глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та екснардепа Олександра Третьякова.