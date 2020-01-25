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      Прослушка у ДБР: в мережу злили нові скандальні записи з кабінету Труби

      32 Читать новость на русском
      У мережу злили нові записи з кабінету ексголови ДБР Романа Труби

      Касетний скандал з колишнім головою Державного бюро розслідувань Романом Трубою вибухнув з новою силою – у мережу злили чергову порцію прослушки з його кабінету. Розмови колишнього чиновника стосувалися голови ОПУ Андрія Богдана, глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та екснардепа Олександра Третьякова.

      Записи з офісу ексголови ДБР традиційно оприлюднили в телеграм-каналі "Трубу прорвало".

      Цікаво: ДБР відкрило справу проти Труби: у чому його підозрюють

      Про що і з ким говорив Труба?

      • Про "смотрящого" Андрія Богдана.
      • Про зупинку внесення до ЄРДР справи, де фігурує Арахамія.
      • Про вказівку "мочити" екснародного депутата Олександра Третьякова, який був соратником Петра Порошенка.

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      Теги: Новини України Новини політики
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