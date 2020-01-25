Прослушка у ДБР: в мережу злили нові скандальні записи з кабінету Труби
Касетний скандал з колишнім головою Державного бюро розслідувань Романом Трубою вибухнув з новою силою – у мережу злили чергову порцію прослушки з його кабінету. Розмови колишнього чиновника стосувалися голови ОПУ Андрія Богдана, глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та екснардепа Олександра Третьякова.
Записи з офісу ексголови ДБР традиційно оприлюднили в телеграм-каналі "Трубу прорвало".
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Про що і з ким говорив Труба?
- Про "смотрящого" Андрія Богдана.
- Про зупинку внесення до ЄРДР справи, де фігурує Арахамія.
- Про вказівку "мочити" екснародного депутата Олександра Третьякова, який був соратником Петра Порошенка.
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