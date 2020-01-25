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      Прослушка в ГБР: в сеть слили новые скандальные записи из кабинета Трубы

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      В сеть слили новые записи из кабинета экс-главы ГБР Романа Трубы

      Кассетный скандал с бывшим председателем Государственного бюро расследований Романом Трубой разразился с новой силой – в сеть слили очередную порцию прослушки из его кабинета. Разговоры бывшего чиновника касались главы ОПУ Андрея Богдана, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и экс-нардепа Александра Третьякова.

      Записи из офиса экс-главы ГБР традиционно обнародовали в телеграмм-канале "Трубу прорвало".

      Интересно: ГБР открыло дело против Трубы: в чем его подозревают

      О чем и с кем говорил Труба?

      О "смотрящем" за судами Андрее Богдане.

      Разговор состоялся еще 6 сентября 2019 года между трубой и председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Во время разговора последний призвал тогда еще действующего руководителя ГБР открыть "первое дело против какого-то судьи" и признается, что за взяточничество суды выпускают преступников.

      По словам Баканова, в судейской системе появилась целая коррупционная схема, а на ее вершине стоит глава Офиса Президента Андрей Богдан.

      Как выстроилась коррупционная схема в судейской системе:

      • Правоохранители ловили бандитов и воров в законе, а суд отпускал их за взятку.
      • Впоследствии к схеме подключились прокуроры, поэтому преступников отпускали "немного раньше" – до суда.
      • После этого возмутилась полиция, которая якобы заявила: "извините, но зачем мы их (нарушителей) будем вообще ловить? Мы лучше не будем за деньги ловить".
      • Предпоследними к схеме присоединились адвокаты. Они хотели "заработок", ибо знали, что судьи, прокуроры и полицейские "много чего нарушают, когда ненадлежащим образом выполняют свои функции".

      Они начали вчетвером грабить как бандюганов, так и честных людей. Потому появилась коррупционная связка: адвокат, тот, кто расследует, прокурор, суд. Потом к ним присоединился пятый – это глава Администрации (Андрей Богдан, – 24 канал). Как смотрящий от ... (на этом моменте Баканов показал пальцем вверх),
      сказал глава СБУ.

      О приостановлении внесения в ЕРДР дела, где фигурирует Арахамия.

      Это еще один разговор трубы за 6 сентября 2019 года. На этот раз его собеседником был руководитель Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий.

      Труба поручил подчиненному остановить внесение в Единый реестр досудебных расследований дела, где фигурирует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Разговор, в котором чиновники ГБР вспоминали нардепа, касалось дела Укртрансинспекции, – органа, проверяющего грузовое движение и перевозки.

      Об указании "мочить" экс-нардепа Александра Третьякова.

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Расследования Слуга народа Давид Арахамия Третьяков Александр Юрьевич Новости Украины Прослушка Труби Роман Труба Андрей Богдан Новости политики Офіс Президента Судьи Государственное бюро расследований Коррупция
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