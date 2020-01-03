Трубу продолжает рвать: в сеть слили новую порцию прослушки из кабинета экс-главы ГБР

В сеть слили новую порцию записей, полученных якобы благодаря прослушке из кабинета бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. На опубликованных записях мужчина с голосом, похожим на голос трубы, обсуждает, в частности, назначение "смотрящего" Коломойского Центрэнерго, обыски у Гонтаревой, назначение следователей и тому подобное.

Записи предположительно из кабинета бывшего главы Бюро уже традиционно опубликовал телеграм-канал "Трубу прорвало".

Важно! Кассетный скандал Офиса Президента: в сеть слили прослушку из кабинета Трубы

"Смотрящий" Коломойского в Центрэнерго

Разговор состоялся еще 28 августа 2019 года. Кроме трубы, в нем участвовал начальник отдела Первого управления досудебных расследований Максим Резниченко.

Последний отчитывается о встречах с людьми по делу Центроэнерго. Главная задача – протолкнуть туда нового "смотрящего" с орбиты олигарха Игоря Коломойского.

У меня есть информация, что пришли к людям в Центрэнерго. Сказали: у вас есть проблема с электричеством. Их там качает кто-то со стороны. Они просто говорят: надо поработать по Крапачову. Я так понимаю, стоит задача его оттуда убрать и поставить нового смотрящего,

– рассказал Резниченко.

Обыски у Гонтаревой

Труба и руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко 5 сентября обсуждали необходимость проведении обысков на предприятиях и дома в экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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Это дело якобы лично курировал глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан, а обыски проходили по заявлению какого-то "Вани".

Назначение следственных ГБР

Роман Труба и его правая рука Игорь Щербина 1 июля обсуждали схему, как проталкивать в ГБР своих следователей. Глава ГБР через своего кума банально передавал правильные ответы к тестовым заданиям.

В частности, Щербина просит ответы для трех людей:

ставленника некоего Анатолия Михайловича Ильина;

племянника Горбатюка (предположительно, экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк);

сына СБУшника.

Дело СБУшника, подозреваемого в госизмене

В последнем эпизоде Щербина просит Трубу решить вопрос заместителя начальника СБУ в Днепропетровской области Владимира Михайлова. В 2018 году его обвинили в связи с спецслужбами России.

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По словам Щербины, многие люди просят решить этот вопрос. Мол, дело открыли еще в 2018 году, но потом спустили на тормозах, а сам Михайлов жаловался, что его ни в тюрьму не садят, ни на допросы не вызывают.

Важно! Достоверность этих записей без экспертизы нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить. Впрочем голоса на них действительно очень похожи на голоса людей, которым они якобы принадлежат.

Что известно про записи прослушки Трубы

Вечером 19 ноября на неизвестном телеграм-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы, и на которых слышен похожий на его голос. Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента.

В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждал:

вызовы на допрос пятого президента Петра Порошенко;

подозрение бывшей и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун;

дело "Приватбанка";

дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка;

закупки для армии.

Эта порция слитой прослушки была не последней.