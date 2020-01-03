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      Труба ответил на критику со стороны нового руководства ГБР

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      Роман Труба назвал популизмом критику ГБР под руководством Венедиктовой / dbr.gov.ua

      После того, как Ирина Венедиктова возглавила Государственное бюро расследований, там взялись критиковать работу органа при руководстве Романа Трубы. Впрочем, тот не замедлил с ответом и назвал такие упреки популизмом со стороны новой главы, которая проработала в ГБР лишь несколько дней.

      Думаю, в ближайшие месяцы тезис о том, что ГБР не справилось со своей работой, постоянно будет звучать, написал Роман Труба в своем телеграме.

      К слову: в ГБР Венедиктовой раскритиковали работу ГБР Трубы

      Подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте. Это все без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений,
      – заявил бывший глава Бюро.

      По его словам, новая руководитель Государственного бюро расследований с первых дней работы взялась за распределение должностей по принципу "свои" и "чужие". Мол, "чужих" там увольняют под конвоем, а критерий профессионализма никто даже не берет во внимание.

      "Это свидетельствует об одном: интересы ГБР для нового руководства неважны, главное – доказать свою значимость. Для этого можно пренебрегать репутацией органа, репутацией руководителей управлений и трудом работников " –  убежден Роман Труба.

      Резюмируя, он выразил надежду, что на это популизм завершится, поскольку с новым законом перед ГБР встает много новых задач, выполнить которые можно будет только в команде профессионалов.

      Что известно о смене руководства ГБР?
      Роман Труба возглавлял ГБР в период с 2017 до 2019 года. Относительно Ирины Венедиктовой, то 24 декабря Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований, после чего уволил Трубу и назначил Венедиктову и. о. председателя Госбюро.

      Согласно ему, директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и несет всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет уволить.

      После смены руководства в Государственном бюро расследований заявили, что не справились со своими вызовами при предыдущем руководителе в 2019 году.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Ирина Венедиктова Государственное бюро расследований Роман Труба
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