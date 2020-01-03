Труба відповів на критику з боку нового керівництва ДБР
Після того, як Ірина Венедіктова очолила Державне бюро розслідувань, там взялися критикувати роботу органу за керівництва Романа Труби. Втім той не забарився з відповіддю і назвав такі закиди популізмом з боку нової очільниці, яка пропрацювала в ДБР лише декілька днів.
Думаю, найближчими місяцями теза про те, що ДБР не впоралося зі своєю роботою, постійно звучатиме, написав Роман Труба у своєму телеграмі.
До слова: У ДБР Венедіктової розкритикували роботу ДБР Труби
Подібний висновок зроблено новою керівницею на підставі декількох днів перебування на робочому місці. Це все без жодного аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів,
– заявив колишній очільник Бюро.
За його словами, нова керівниція Державного бюро розслідувань з перших днів роботи взялася за розподіл посад за принципом "свої" і "чужі". Мовляв, "чужих" там звільняють під конвоєм, а критерій професійності ніхто навіть не бере до уваги.
"Це свідчить про єдине: інтереси ДБР для нового керівництва неважливі, головне – довести свою значимість. Задля цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь та роботою працівників", – переконаний Роман Труба.
Резюмуючи, він висловив сподівання, що на цьмоу популізм завершиться, позаяк з новим законом перед ДБР постає багато нових завдань, виконати які можна буде лише у команді професіоналів.
Що відомо про зміну керівництва ДБР?Роман Труба очолював ДБР у період з 2017 до 2019 року. Щодо Ірини Венедіктової, то 24 грудня Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань, після чого звільнив Трубу і призначив Венедіктову в. о. голови Держбюро.
Згідно з ним, директор ДБР отримає повноваження одноосібного ухвалення рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.
Після зміни керівництва, у Державному бюро розслідувань заявили, що не впоралися зі своїми викликами за попереднього очільника у 2019 році.
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