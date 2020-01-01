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      В ГБР Венедиктовой раскритиковали работу ГБР Трубы

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      ГБР раскритиковал собственную работу до смены руководства / коллаж 24 канала

      В Государственном бюро расследований заявили, что в 2019 году не справились с первоочередными задачами и вызовами. Там отметили, что установили существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением.

      Поэтому правоохранительный орган приглашает общественность к обсуждению путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений. Об этом сообщает ГБР.

      Интересно: Труба отреагировал на увольнение из ГБР

      Для этого Держбюро просит обращаться по адресу – [email protected] Для записи на личный прием к руководству ГБР просят присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи.

      Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и тому подобное. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения,
      – отметили в ГБР.

      Что известно о смене руководства ГБР?Роман Труба возглавлял ГБР в период с 2017 до 2019 года. 24 декабря Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований, после чего уволил Трубу и назначил Венедиктову в. о. председателя Держбюро.

      Согласно ему, директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и нести всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет уволить.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Ирина Венедиктова Роман Труба Государственное бюро расследований Новости политики
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