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      Кассетный скандал: появилась запись, где Трубе предписывают не трогать Коломойского

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      / ТАСС

      В сети появилась запись разговора, вероятно, между главой Госбюро расследования Романом Трубой и руководителем патронатной службы ГБР Александром Удовиченко. Последний требует прекратить обыски против нефтяных интересов олигарха Игоря Коломойского.

      Разговор между Трубой и Удовиченко состоялся якобы 1 июля 2019 года, об этом сообщает телеграмм канал "Трубу прорвало".

      Важно: Кассетный скандал в ГБР: появились новые записи из кабинета Трубы

      Так, якобы Удовиченко показывает Трубе видео канала "1+1", которое ему прислал "Андрей Ближайший" – вероятно, речь о главе Офиса Президента и экс-адвокате Коломойского Андрее Богдане. Он просит забрать дело у следователя, так как "пришли с обысками против нефтяных интересов Коломойского".

      По его словам, с этой просьбой "Андрею Ближайшему" звонил "лично Беня".

      Быстро, на* й, закрывайте это дело бл*дское. Я зашлю ему (Богдану) постановление. Затем скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет в долгу перед Романом,
      – говорит Удовиченко.

      Вероятно, Удовиченко и Труба говорят о сюжете ТСН от 29 июня. В нем говорится о том, что ГФС разоблачила сделку по поставке некачественного дизтоплива для Минобороны и "Укрзализныци".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики
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