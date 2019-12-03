Касетний скандал: з'явився запис, де Трубі наказують не чіпати Коломойського

У мережі з'явився запис розмови, ймовірно, між головою Держбюро розслідування Романом Трубою і керівником Патронатної служби ДБР Олександром Удовиченком. Останній вимагає припинити обшуки проти нафтових інтересів олігарха Ігоря Коломойського.

Розмова між Трубою та Удовиченком відбулась нібито 1 липня 2019 року, про це повідомляє телеграм-канал "Трубу прорвало".

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Так, нібито Удовиченко показує Трубі відео з каналу 1+1, яке йому прислав "Андрій Ближайший" – ймовірно, мова про очільника Офісу Президента та ексадвоката Коломойського Андрія Богдана. Він забрати справу у слідчого, тому що "пішли з обшуками проти нафтових інтересів Коломойського".

За його словами, із цим проханням "Андрію Ближайшому" дзвонив "особисто Беня".

Швидко, на**й, закривайте цю справу бл*дську. Я зашлю йому (Богдану) постанову. Потім скажу, що це Роман все вирішив. І ще Беня буде в боргу перед Романом,

– каже Удовиченко.

Ймовірно, Удовиченко і Труба говорять про сюжет ТСН від 29 червня. Саме його нібито показує Удовиченко. В цьому сюжеті мова про те, що ДФС викрила оборудку з постачання неякісного дизпалива для Міноборони та "Укрзалізниці" за участю групи "Трейд комодіті".

Вона асоціюється з оточенням колишнього депутата Олександра Грановського, хоча сам він неодноразово спростовував свою причетність до діяльності групи.

"Трейд комодіті і неякісне дизпалево": що треба знати

21 і 23 травня в порт Миколаєва прибуло два танкери з базовою оливою вартістю 7 мільйонів доларів доларів. Продукт імпортований дніпровською компанією "Софт Оіл".

Ця олива призначалася компанії "Оптимус Коннекшн", яка входить в орбіту групи "Трейд Коммодіті". Контракт на продаж оливи між "Софт Оіл" і "Оптимус Коннекшн" підписали 20 травня, як випливає з матеріалів Господарського суду Дніпропетровської області.

Суд заарештував 27 травня 11,5 тисячі тонн оливи за клопотанням слідчих ДФС. Приводом для арешту стали підозри, що компанія-імпортер "Софт Оіл" має ознаки фіктивності.

ТОВ "Софт Оіл" оскаржує арешт.

Співробітники податкової міліції Дніпропетровського обласного управління ДФС саме наприкінці червня проводили обшуки на складі, де перебувають заарештовані 11,5 тисяч тонн базової оливи.

Компанія "Трейд Коммодіті" за 5 років натендерила 17 мільярдів на паливі. Більше про скандали, пов'язані із цією компанією, – тут.

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