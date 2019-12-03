Касетний скандал: з'явився запис, де Трубі наказують не чіпати Коломойського
У мережі з'явився запис розмови, ймовірно, між головою Держбюро розслідування Романом Трубою і керівником Патронатної служби ДБР Олександром Удовиченком. Останній вимагає припинити обшуки проти нафтових інтересів олігарха Ігоря Коломойського.
Розмова між Трубою та Удовиченком відбулась нібито 1 липня 2019 року, про це повідомляє телеграм-канал "Трубу прорвало".
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Так, нібито Удовиченко показує Трубі відео з каналу 1+1, яке йому прислав "Андрій Ближайший" – ймовірно, мова про очільника Офісу Президента та ексадвоката Коломойського Андрія Богдана. Він забрати справу у слідчого, тому що "пішли з обшуками проти нафтових інтересів Коломойського".
За його словами, із цим проханням "Андрію Ближайшому" дзвонив "особисто Беня".
Швидко, на**й, закривайте цю справу бл*дську. Я зашлю йому (Богдану) постанову. Потім скажу, що це Роман все вирішив. І ще Беня буде в боргу перед Романом,
– каже Удовиченко.
Ймовірно, Удовиченко і Труба говорять про сюжет ТСН від 29 червня. Саме його нібито показує Удовиченко. В цьому сюжеті мова про те, що ДФС викрила оборудку з постачання неякісного дизпалива для Міноборони та "Укрзалізниці" за участю групи "Трейд комодіті".
Вона асоціюється з оточенням колишнього депутата Олександра Грановського, хоча сам він неодноразово спростовував свою причетність до діяльності групи.
"Трейд комодіті і неякісне дизпалево": що треба знати
- 21 і 23 травня в порт Миколаєва прибуло два танкери з базовою оливою вартістю 7 мільйонів доларів доларів. Продукт імпортований дніпровською компанією "Софт Оіл".
- Ця олива призначалася компанії "Оптимус Коннекшн", яка входить в орбіту групи "Трейд Коммодіті". Контракт на продаж оливи між "Софт Оіл" і "Оптимус Коннекшн" підписали 20 травня, як випливає з матеріалів Господарського суду Дніпропетровської області.
- Суд заарештував 27 травня 11,5 тисячі тонн оливи за клопотанням слідчих ДФС. Приводом для арешту стали підозри, що компанія-імпортер "Софт Оіл" має ознаки фіктивності.
- ТОВ "Софт Оіл" оскаржує арешт.
- Співробітники податкової міліції Дніпропетровського обласного управління ДФС саме наприкінці червня проводили обшуки на складі, де перебувають заарештовані 11,5 тисяч тонн базової оливи.
Компанія "Трейд Коммодіті" за 5 років натендерила 17 мільярдів на паливі. Більше про скандали, пов'язані із цією компанією, – тут.
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