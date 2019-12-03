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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      НАБУ проводить обшуки у кума очільника ДБР Труби

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      Детективи НАБУ прийшли з обшуками до експівробітника прокуратури Щербини / rbc.ua

      Детективи НАБУ навідалися з обшуками до близького соратника та кума голови Державного бюро розслідувань Романа Труби – ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини.

      Колишнього слідчого звинувачують у спробі "продати" закриття справи за 150 тисяч доларів, повідомив у своєму телеграм-каналі екснардеп Ігор Мосійчук.

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      Схоже напередодні завтрашнього розгляду закону про ДБР в парламенті боротьба за вплив на цю правоохоронну структуру загострилася до межі,
      – заявив колишній парламентар.

      Що відомо про Ігоря Щербину?

      Колишній начальник головного слідчого управління Генеральної прокуратури України став по-справжньому відомим під час "газової справи Тимошенко", у якій він виступив слідчим.

      Був звільнений з посади ще за часів генпрокурора Віктора Шокіна. Буцімто через те, що він фігурував у звіті Міжнародної дорадчої групи при Раді Європи щодо подій на Майдані у лютому 2014 року, презентованому 31 березня в Києві.

      Деякі ЗМІ стверджують, що Щербина так само є кумом екснардепа Сергія Пашинського. Буцімто саме через колишнього депутата від БПП і було "протягнуто" Романа Трубу на посаду очільника ДБР.

       

      Як приготувати хумус: рецепт смачної закуски
      2 грудня
      7969
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Роман Труба Сергій Пашинський ГПУ НАБУ
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