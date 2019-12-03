НАБУ проводить обшуки у кума очільника ДБР Труби

Детективи НАБУ навідалися з обшуками до близького соратника та кума голови Державного бюро розслідувань Романа Труби – ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини.

Колишнього слідчого звинувачують у спробі "продати" закриття справи за 150 тисяч доларів, повідомив у своєму телеграм-каналі екснардеп Ігор Мосійчук.

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Схоже напередодні завтрашнього розгляду закону про ДБР в парламенті боротьба за вплив на цю правоохоронну структуру загострилася до межі,

– заявив колишній парламентар.

Що відомо про Ігоря Щербину?

Колишній начальник головного слідчого управління Генеральної прокуратури України став по-справжньому відомим під час "газової справи Тимошенко", у якій він виступив слідчим.

Був звільнений з посади ще за часів генпрокурора Віктора Шокіна. Буцімто через те, що він фігурував у звіті Міжнародної дорадчої групи при Раді Європи щодо подій на Майдані у лютому 2014 року, презентованому 31 березня в Києві.

Деякі ЗМІ стверджують, що Щербина так само є кумом екснардепа Сергія Пашинського. Буцімто саме через колишнього депутата від БПП і було "протягнуто" Романа Трубу на посаду очільника ДБР.