НАБУ проводит обыски у кума главы ГБР Трубы

Детективы НАБУ наведались с обысками к близкому соратнику и куму председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы, экс-начальнику главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине.

Бывшего следователя обвиняют в попытке "продать" закрытие дела за 150 тысяч долларов, сообщил в своем телеграмм-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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Похоже, накануне завтрашнего рассмотрения закона о ГБР в парламенте борьба за влияние на эту правоохранительную структуру накалилась до предела,

– заявил бывший парламентарий.

Что известно об Игоре Щербине?

Бывший начальник главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины стал по-настоящему известным во время "газового дела Тимошенко", в котором он выступил следователем.

Был уволен с должности еще во времена генпрокурора Виктора Шокина. Якобы из-за того, что он фигурировал в отчете Международной консультативной группы при Совете Европы относительно событий на Майдане в феврале 2014 года, представленном 31 марта в Киеве.

Некоторые СМИ утверждают, что Щербина также является кумом экс-нардепа Сергея Пашинского. Якобы именно через бывшего депутата от БПП и был "протянут" Роман Труба на должность главы ГБР.