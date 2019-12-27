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      Що відомо про Ірину Венедіктову, яка очолила ДБР

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      Біографія Ірини Венедіктової / 24 канал

      Володимир Зеленський своїм указом 27 грудня звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і на це місце призначив депутатку зі своєї партії Ірину Венедіктову. Її біографію, про кар'єру та доходи – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Ірина Венедіктова тимчасово очолила ДБР, яке вже пройшло переформатування. Адже 24 грудня Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск відомства. За нього як депутатка Верховної Ради голосувала і сама Венедіктова. Тепер новий директор ДБР отримає повноваження одноосібного прийняття рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Тож що відомо про нову керівницю, на яку покладено стільки відповідальності?

      Про призначення: Зеленський звільнив Трубу і призначив Венедіктову тимчасовою главою ДБР

      Біографія Ірини Венедіктової

      Ірині Венедіктовій 41. Вона народилася у Харкові. Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Була радником у низці юридичних фірм. Отримала ступінь доктора юридичних наук, стала професоркою і завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Є членкинею редакційної колегії журналів "Приватне право", "Медичне право", віце-президентка Фундації медичного права і біоетики України.

      Венедіктова є арбітркою Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Має власну наукову школу, що складається із кандидатів юридичних наук, які під керівництвом Венедіктової захистили дисертації.

      Викладала в університеті такі дисципліни: "Цивільне право", "Медичне право", "Міжнародний комерційний арбітраж".


      Ірина Венедіктова є суддею Міжнародного арбітражного суду / скріншот з відео

      Конкурс на суддю у Верховний Суд

      У 2015 році вона подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України. Але провалила участь в конкурсі, отримавши бал "менше мінімально допустимого".

      Депутатка від "Слуги народу"

      Ірина Венедіктова потрапила до Верховної Ради IX скликання за партійним списком. Вона була занесена до списку Слуги народу номером 3. Її називали радницею Зеленського із юридичних та судових реформ. 

      Венедіктова є головою Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, а також членкинею групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.


      Ірина Венедіктова стала кандидатом №3 від партії "Слуга народу" / espreso.tv

      Родина Венедіктової

      Чоловік Ірини Венедіктової – Денис Колесник. Він працює у департаменті кіберполіції у Харкові. Подружжя має двох дітей: доньку Аделіну і сина Данила.


      Ірина Венедіктова із сином Данилом / фото з фейсбуку Венедіктової

      Декларація Венедіктової

      Згідно із декларацією за 2018 рік, Ірина заробила 193 тисячі гривень за роботу в університеті імені Каразіна. За сумісництвом також працювала у фірмі "Перегрін кепітал груп", де отримала трохи більше 2 тисяч гривень зарплати. А от від надання цій фірмі майна в оренду мала дохід 32 тисячі гривень.

      Венедіктова отримала гонорар 144 тисячі гривень за Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. Її чоловік задекларував 186 тисяч гривень прибутку за роботу у кіберполіції.  

      На рахунку у Приватбанку у Венедіктової 23 тисячі, 5 тисяч євро у Райфайзен банку Аваль і ще 8 тисяч гривень в Укрсиббанку. Натомість готівкою 20 тисяч доларів у неї і стільки ж в чоловіка, а також 550 тисяч гривень.

      Разом із дітьми у спільній власності володіє будинком площею 387 квадратних метрів, які придбала за 2 мільйони 561 тисячу гривень. Із дітьми має земельну ділянку площею 1500 квадратних метрів у селі Високому на Харківщині.

      Ірина Венедіктова задекларувала елітне авто Porsche Cayenne 2013 року.

      Дивіться ток-шоу "Політична анатомія" з Іриною Венедіктовою

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Роман Труба Державне бюро розслідувань Призначення Зеленського Судді Ірина Венедіктова
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