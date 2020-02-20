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      Очільниця ДБР хоче скасування закону, який забороняє переслідування активістів Майдану

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      Венедіктова хоче мати можливість кримінально переслідувати майданівців / фото: ДБР

      Виконуюча обов'язки директорки Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила про "необхідність" скасувати закон про недопустимість кримінального переслідування учасників Революції гідності. Мовляв, це потрібно для об'єктивного і чесного розслідування тих подій.

      Дія цього закону напряму суперечить нормам Кримінального кодексу України, розповіла Венедіктова в інтерв'ю "Лівому берегу".

      До слова: Аби покарати винних у загибелі Небесної Сотні, ДБР ініціює зміни законів

      Були вбиті 78 мітингувальників і 13 міліціонерів. Заради справедливості ми повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, тоді потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав,
      – пояснила в. о. очільника ДБР.

      За її словами, саме закон про амністію для учасників Революції гідності перешкоджає об'єктивному розслідуванню подій Майдану. Відтак, стверджує вона, для дотримання справедливості його потрібно скасувати.

      "Крім того, ми напрацювали законопроєкт про заочне засудження. Дуже сподіваємося, що депутати його ухвалять. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження стосуватиметься всіх, але без цього рухатися далі неможливо", – розповіла Ірина Венедіктова.

      Що відомо про закон про амністію майданівців?Він ухвалений у 2014 році та передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників Революції гідності. Мовиться про переслідування про можливі порушення, пов'язані з Майданом.

      Усі відповідні кримінальні провадження мали бути закритими, а участь осіб в акціях протесту підтверджується їх заявою відповідному органу чи посадовій особі.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Державне бюро розслідувань Ірина Венедіктова Революція Гідності Активісти Новини України Новини політики
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