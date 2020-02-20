Аби покарати винних у загибелі Небесної Сотні, ДБР ініціює зміни законів

Державне бюро розслідувань хоче змінити деякі законодавчі акти задля покарання тих, хто винен у розстрілі активістів Майдану. Від цього трагічного моменту минуло вже 6 років, однак смерті активістів досі не розслідувані.

За словами тимчасової очільниці ДБР Ірини Венедіктової, покарати зможуть і тих, хто зараз переховується за кордоном.

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Щоправда, поки немає подробиць, які сме законодавчі зміни пропонує внести ДБР задля того, аби притягнути до відповідальності тих, хто давно переховується від українського суду.

Важливо! 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких підозрювали у вбивстві активістів Майдану, обміняли наприкінці грудня на українських полонених в ОРДЛО. Двоє ексберкутівців вже повернулися до Києва – за словами генпрокурора Руслана Рябошапки, їх зможуть притягти до відповідальності.

Серед перших загиблих під час подій Майдану були Сергій Нігоян, Роман Сеник, Михайло Жизневський: як їхні рідні, так і загалом українське суспільство досі не знає, хто їх убив.

Як стверджує у відео Венедіктова, серед загиблих 78 – цивільні і ще 13 правоохоронців. Щодо цих смертей слідчі сумарно мають 14 тисяч томів справ.

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Хронологія найкривавіших сутичок Майдану

18 лютого 2014 року почався найбільш трагічний етап Революції Гідності. Лише цього дня понад 20 активістів були вбиті з вогнепальної зброї. Також, у ході сутичок, силовики штурмували барикади на Грушевського та Інститутській. При цьому було застосовано БТР, світло-шумові гранати, помпові рушниці. Протестувальники оборонялися, використовуючи бруківку та "коктейлі Молотова".

19 лютого 2014 року під час чергового штурму згорів Будинку профспілок.

20 лютого 2014 року протестувальники зайняли Український дім та Жовтневий палац, а силовиків відтіснили до урядового кварталу. Снайпери почали розстрілювати активістів – з'явилися декілька відео, на яких видно як силовики на Інститутській стріляють з вогнепальної зброї в неозброєних протестувальників. Всього з 18 по 21 лютого 2014 року на Майдані загинули понад 100 людей.

Справи Майдану і ДБР: що треба знати?