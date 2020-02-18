Роковини Майдану: ексбійця "Омеги" затримали за підозрою у вбивстві
Офіс Генпрокурора 17 лютого 2020 року повідомив про підозру колишньому працівнику МВС, який входив до спецпідрозділу "Омега". Його підозрюють у перевищенні влади, замаху на умисне вбивство, а також вбивство.
Як повідомляє Офіс Генпрокурора, бійця підозрюють в умисному вбивстві учасника Майдану 20 лютого 2014 року. Йдеться про розстріли протестувальників на вулиці Інститутській. Чоловіка підозрюють у злочині за попередньою змовою цілої групи ексберкутівців.
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За даними слідства, зазначені злочини він скоїв способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Ексбійцю Омеги повідомили про підозру у вбивстві на Майдані / фото: пресслужби ДБР
Імені загиблого героя Небесної Сотні, у вбивстві якого підозрюють ексбійця, в Офісі Генпрокурора не повідомляють.
17 лютого 2020 року колишнього спецпризначенця затримано. Наразі вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Що відомо про Омегу?
Загін особливого призначення "Омега" був заснований 4 квітня 2003 року наказом командувача Внутрішніх військ МВС України. Підрозділ укомплектований десантниками, бойовими плавцями і фахівцями по гірській підготовці.
Після початку антитерористичної операції в Маріуполі, 17 квітня 2014 співробітники "Омеги" були перекинуті до цього населеного пункту, 24 квітня 2014 бійці "Омеги" і частини Національної гвардії брали участь у штурмі Слов'янська.
Справи Майдану і ДБР: що треба знати?
- На посади в Державне бюро розслідувань погодили 32 кандидатів слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури. Вони усі увійшли до спеціального слідчого підрозділу у справах Майдану.
- В листопаді в ДБР створили підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках. Керівником призначили Олександра Буряка, який обіймає посаду заступника директора бюро.
- Раніше Буряка згадували журналісти у розслідуванні справи "плівок Вовка". У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.
- Державне бюро розслідувань вже прийняло від Офісу генпрокурора 47 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених під час масових акцій протесту у 2013-2014 роках.