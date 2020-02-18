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      Годовщина Майдана: экс-бойца "Омеги" задержали по подозрению в убийстве

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      Бывшему работнику "Омеги" сообщили о подозрении / GettyImages

      Офис генпрокурора 17 февраля 2020 года сообщил о подозрении бывшему работнику МВД, который входил в спецподразделение "Омега". Его подозревают в превышении власти, покушении на умышленное убийство, а также убийство.

      Как сообщает Офис генпрокурора, бойца подозревают в умышленном убийстве участника Майдана 20 февраля 2014 года. Речь идет о расстрелах протестующих на улице Институтской. Мужчину подозревают в преступлении по предварительному сговору целой группы экс-беркутовцев.

      О расследовании убийств на Майдане: Шестая годовщина Майдана: что успел сделать спецотдел ГБР

      По данным следствия, указанные преступления он совершил способом, опасным для жизни многих лиц.


      Экс-бойцу Омеги сообщили о подозрении в убийстве на Майдане / фото: пресс-службы ГБР​

      Имя погибшего героя Небесной Сотни, в убийстве которого подозревают экс-бойца, в Офисе генпрокурора не сообщается.

      17 февраля 2020 года бывшего спецназовца задержали. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

      В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

      Что известно об Омеге?
      Отряд особого назначения "Омега" был основан 4 апреля 2003 года приказом командующего внутренних войск МВД Украины. Подразделение укомплектовано десантниками, боевыми пловцами и специалистами по горной подготовке.

      После начала антитеррористической операции в Мариуполе, 17 апреля 2014 года сотрудники "Омеги" были переброшены к этому населенному пункту, 24 апреля 2014 года бойцы "Омеги" и части Национальной гвардии участвовали в штурме Славянска.

      Государственное бюро расследований уже приняло от Офиса генпрокурора 47 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах.

      Дела Майдана и ГБР: что нужно знать?

      • На должности в Государственное бюро расследований согласовали 32 кандидатов следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все вошли в специальное следственное подразделение по делам Майдана.
         
      • В ноябре в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Руководителем назначили Александра Буряка, который занимает должность заместителя директора бюро.
         
      • Ранее Буряка упоминали журналисты в расследовании дела "пленок Вовка". В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Вовк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Жертвы Государственное бюро расследований Революция достоинства
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