Годовщина Майдана: экс-бойца "Омеги" задержали по подозрению в убийстве

Офис генпрокурора 17 февраля 2020 года сообщил о подозрении бывшему работнику МВД, который входил в спецподразделение "Омега". Его подозревают в превышении власти, покушении на умышленное убийство, а также убийство.

Как сообщает Офис генпрокурора, бойца подозревают в умышленном убийстве участника Майдана 20 февраля 2014 года. Речь идет о расстрелах протестующих на улице Институтской. Мужчину подозревают в преступлении по предварительному сговору целой группы экс-беркутовцев.

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По данным следствия, указанные преступления он совершил способом, опасным для жизни многих лиц.



Экс-бойцу Омеги сообщили о подозрении в убийстве на Майдане / фото: пресс-службы ГБР​

Имя погибшего героя Небесной Сотни, в убийстве которого подозревают экс-бойца, в Офисе генпрокурора не сообщается.

17 февраля 2020 года бывшего спецназовца задержали. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Что известно об Омеге?

Отряд особого назначения "Омега" был основан 4 апреля 2003 года приказом командующего внутренних войск МВД Украины. Подразделение укомплектовано десантниками, боевыми пловцами и специалистами по горной подготовке.



После начала антитеррористической операции в Мариуполе, 17 апреля 2014 года сотрудники "Омеги" были переброшены к этому населенному пункту, 24 апреля 2014 года бойцы "Омеги" и части Национальной гвардии участвовали в штурме Славянска.

Государственное бюро расследований уже приняло от Офиса генпрокурора 47 уголовных производств по фактам преступлений, совершенных во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах.

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