Шестая годовщина Майдана: что успел сделать спецотдел ГБР

О том, на какой стадии находятся расследования дел Майдана и когда накажут виновных в расстреле сотен человек рассказали председатель общественной организации "Семья героев Небесной сотни" Юрий Аксенин, экс-руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и следователь отдела по расследованию "дел Майдана" ГБР Артем Яблонский.

Про розслідування справ Майдану

– 21 листопада 2019 року у нас була неформальна п'ятихвилинна зустріч із Володимиром Зеленським. Він пообіцяв родинам, що до 20 лютого 2020 року ми побачимо результат. Наразі ми це бачимо.

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– "Беркутівців" немає. Нам пояснили, що це була вимога, і вони повинні були йти на такий компроміс. Але всіх як обурювало, так і обурює, що з нами не порадилися. Ми ніколи не були проти обміну. Я сам доброволець, тож розумію, який біль відчувають рідні. Ми б погодилися на обмін, якби "беркутівцям" винесли вироки, і вони були засуджені. Тепер залишається питання: на кого будуть обмінювати, якщо віддали вже таких злочинців.

Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією?29 грудня 2019 року відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками у форматі "всіх на всіх". Обмін розпочався близько 11 ранку 29 грудня на контрольно-пропускному пункті "Майорське" поблизу Горлівки. На Батьківщину повернулися 76 українців, яких окупанти незаконно утримували на Донбасі. Натомість Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 124 особи.



Двоє ексберкутівців, яких у рамках обміну відправили до ОРДЛО, вже повернулися до Києва. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка наголошує, що вони залишаються підсудними у справі про розстріли на Майдані й повинні взяти участь у судовому засіданні 17 березня 2020 року.

Справа Майдану – не лише України. Революція Гідності і всі речі, які відбувалися, це прояв російської влади на нашій території. І Майдан зупинив війну, як би не намагалися "перекручувати". До шостої річниці багато хто активізувався із протилежним баченням, але, дякувати Богу, є ще живі свідки. Тим паче, все було на очах не тільки в України чи Росії, а й і в усього світу.



Хронологія подій Євромайдану / Інфографіка 24 каналу

Про співпрацю з державними органами

З Генеральною прокуратурою

– Суто моє суб'єктивне враження: те, що розділили Прокуратуру і Державне Бюро Розслідувань – це вже позитивний рух. Я розумію, що це мало бути відбутися ще раніше, і суспільство повинно було про це знати. Але виник такий вакуум між спілкуванням чиновників і простих громадян, і стався такий конфлікт. Зараз у нас прекрасна комунікація з Офісом Генеральної прокуратури. У нас є окремий чат, де ми написали про проблему, і нам одразу відписують, пояснюють ситуацію.

На питання ведучого, чи спілкуються родичі героїв Небесної Сотні з генпрокурором чи з кимось із його заступників, Юрій Аксенин відповів, що з Віктором Трепаком (заступник генерального прокурора – 24 канал), який є в тому чаті.



Віктор Трепак

– Рябошапки там немає. Але на нашу вимогу зустрітися, він погодився. Проблема була тільки в тому, щоб висвітлювати отриману інформацію. Для цього ми робимо публічні брифінги, щоб та інформацію, яку може знати суспільство, озвучувалася.



Руслан Рябошапка

З Державним Бюро Розслідувань

– Із структурою ДБР налагоджений контакт: пишеш лист, і вони одразу реагують, немає затримки в комунікації. Не можу сказати, що слідство прискорилося, адже направду я не знаю, як воно відбувалося до цього. Я новообраний голова ГО "Родина героїв Небесної Сотні", до цього займався дещо іншими справами. Однак, моя історія: коли я прийшов на суд саме перед обміном полоненими, то виникла ситуація, що не повідомили ні потерпілих, ні правозахисників про подання скарги щодо зміни запобіжного заходу ексберкутівцям.



Юрій Аксенин

Потрібно було швидко відреагувати, тому що я, як і правозахисники, про це дізнався за пару годин до засідання. Я прийшов і побачив, що потерпілих немає. Тоді я сказав, що я потерпілий, старший син свого батька. Однак, вони відповіли, що в суді я не є заявленим.

Про призначення екдепутата Януковича

– На зустрічі з Іриною Венедіктовою (очільниця ДБР – 24 канал) рідні загиблих разом із правозахисниками повідомили, що Олександр Бабіков представляв інтереси Януковича, та надали відповідні матеріали. Вона відповіла, що він пройшов поліграф та інші ступені перевірки, і ніякого конфлікту інтересів немає.

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Я не був у комісії, не був присутнім при цих розмовах та допитах. Але знаю, що допити на поліграфі відбувалися доволі суворо. Багато хто не пройшов їх саме через питання щодо корупції. Однак сам факт брехні на брифінгу для журналістів... Це повністю ситуація абсурдна. Якщо вже доводиш, що ти білий і пухнастий, то будь таким.



Олександр Бабіков

Про призупинення розслідування "справ Майдану"

Колишній керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк зазначив, що розслідування було припинено внаслідок дій Генпрокуратури. Воно не проводилося більше, ніж три місяці.

– Наскільки мені відомо, воно тільки починає відновлюватися. Цієї ситуації можна було уникнути. Я говорив і з колишнім генпрокурором, і з Рябошапкою, пропонуючи кроки, необхідні для продовження розслідування. Але все робилося з точністю до навпаки. І навіть складалося таке враження, що керівництво Генеральної прокуратури не зацікавлено, щоб ці справи далі повномасштабно і скоординовано розслідувалися.



Сергій Горбатюк

– Глобально можна ті перешкоди і, відповідно, посадові особи розділити на п'ять груп:

Перешкоди всередині Генеральної прокуратури: генпрокурор Луценко, який скорочував, реорганізовував, забирав кримінальні провадження, змінював групи прокурорів і слідчих.

Відсутність у більшості проваджень допомоги з боку оперативних підрозділів МВС та СБУ.

Судова протидія: у багатьох справах суди не бажали розглядати. Вони призначали засідання раз у два місяці, повертали обвинувальні акти, брали самовідводи. Цьому потурала Вища рада правосуддя. Якщо не помиляюсь, то ми написали 36 скарг, з яких лише в одному випадку ВРП зробила попередження судді.

«Допомога» Верховної Ради: замість того, щоб удосконалювати законодавство, вона його максимально ускладнювала.

Недостатня кількість експертів. До прикладу, деякі експертизи тривали по кілька років.

Це все в комплексі створювало перешкоди.

Про підозри винним у "справах Майдану"

За словами слідчого відділу з розслідування "справ Майдану" в ДБР Артема Яблонського, завдяки керівництвам ДБР і ГПУ у перехідний період повідомили про підозру судді Дніпровського районного суду міста Києва. Він зазначив, що наразі досудове розслідування завершене, стороні захисти відкриті матеріали досудового розслідування.

– За проміжок часу функціонування спеціального слідчого підрозділу з розслідування "справ Майдану" повідомлено про підозру також голові Дніпровського районного суду міста Києва та слідчому Дніпровського районного управління ГУМВС України в місті Києві. Наразі на погодженні в керівництва ГПУ перебувають і інші підозри, оголошувати які не буду. Коли будуть рішення – суспільство знатиме про це.



Артем Яблонський

Олександр Бабіков не здійснює досудове розслідування у "справах Майдану" і не керує ним. Відношення до них не має, і тиску не здійснює.

Що відомо про призначення ексадвоката Януковича заступником директора ДБР?20 січня Олександра Бабікова призначили першим заступником директора ДБР. Раніше він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича. За словами нардепки Світлани Устінової, Бабіков наперед знав, що виграє цей конкурс, і тому 28 грудня 2019 року написав заяву про те, що хоче скласти свої повноваження адвоката.



В ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти Майдану.

Натомість в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде. Оскільки підрозділ у справах Майдану підпорядковано винятково директору ДБР.