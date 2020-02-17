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      Сын героя Небесной Сотни прокомментировал назначение адвоката Януковича в ГБР

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      Первый заместитель главы ГБР / ukrinform.ua

      Недавно первым заместителем главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой стал Александр Бабиков. По информации журналистов-расследователей, он принимал активное участие в защите президента-беглеца Виктора Януковича. Родственники погибших во время Революции Достоинства к этому назначению относятся крайне негативно.

      Об этом в программе "После всего" на 24 канале рассказал Юрий Аксенин, председатель ОО "Семья Героев Небесной Сотни", сын погибшего Василия Аксенина.

      Обратите внимание! Расследование дел Майдана: какова ситуация между прокурорами и следователями ГБР

      По его словам, на встрече с Венедиктовой родные погибших вместе с правозащитниками сообщили, что Бабиков представлял интересы Януковича, и предоставили соответствующие материалы. Глава ГБР ответила, что он прошел полиграф и другие ступени проверки, и никакого конфликта интересов нет

      "Я не был в комиссии, не присутствовал при этих разговорах и допросах. Но знаю, что в принципе допросы на полиграфе проходили довольно строго. Многие не прошли их именно из-за вопроса о коррупции", – добавил активист.

      Но сам факт лжи на брифинге для журналистов... Это полностью ситуация абсурдная. Если уж доказываешь, что ты белый и пушистый, то будь таким,
      –  отметил Аксенин.

      28 января новоназначенный заместитель председателя Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что никогда не был адвокатом президента-беглеца и не будет вмешиваться в расследование дел Майдана.

      Действительно, непосредственных соглашений между Януковичем и Бабиковым не подписывали. Договор с Януковичем подписывали другие члены адвокатского объединения "Авера-Лекс". А уже фирма выдавала ордера своим адвокатам в процессах.

      Отметим, что прокурор Офиса генпрокурора Алексей Донской, который занимается делами Майдана еще с создания Управления спецрасследований, выразил сомнение, что тот не имеет конфликта интересов и не будет иметь доступа к делам.

      А впоследствии журналисты "Следствие.Инфо" заверили, что имеют доказательства активного участия Бабикова в защите Януковича: документы и аудиозаписи судебных заседаний.

      Дела Майдана и ГБР: что надо знать?
      На должности в Государственном бюро расследований согласовали 32 кандидатов следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры. Они все войдут в специальное следственное подразделение по делам Майдана.

      В ноябре в ГБР создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Руководителем назначили Александра Буряка, занимающего должность заместителя директора бюро.

      Ранее Буряка вспоминали журналисты в расследовании дела "пленок Вовка" журналисты. В двух эпизодах аудиозаписей председатель Окружного админсуда Киева Волк говорил о том, что решение в пользу заместителя председателя суда Евгения Аблова согласовывали с заместителями директора ГБР Ольгой Варченко и Александром Буряком.

      Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета
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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Революция достоинства Государственное бюро расследований Александр Бабиков Новости политики Новости Украины
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