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      Син героя Небесної Сотні прокоментував призначення адвоката Януковича в ДБР

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      Перший заступник очільниці ДБР / ukrinform.ua

      Нещодавно першим заступником очільниці Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової став Олександр Бабіков. За інформацією журналістів-розслідувачів, він брав активну участь у захисті президента-втікача Віктора Януковича. Родичі загиблих під час Революції Гідності до цього призначення ставляться вкрай негативно.

      Про це у програмі "Після всього" на 24 каналі розповів Юрій Аксенін, голова ГО "Родина Героїв Небесної Сотні", син загиблого Василя Аксеніна.

      Зверніть увагу! Розслідування справ Майдану: яка ситуація між прокурорами та слідчими ДБР

      За його словами, на зустрічі з Венедіктовою рідні загиблих разом з правозахисниками повідомили, що Бабіков представляв інтереси Януковича, та надали відповідні матеріали. Очільниця ДБР відповіла, що він пройшов поліграф та інші ступені перевірки, і ніякого конфлікту інтересів немає

      "Я не був у комісії, не був присутнім при цих розмовах та допитах. Але знаю, що в принципі допити на поліграфі відбувалися доволі суворо. Багато хто не пройшов їх саме через питання щодо корупції", – додав активіст.

      Але сам факт брехні на брифінгу для журналістів... Це повністю ситуація абсурдна. Якщо вже доказуєш, що ти білий і пухнастий, то будь таким,
      – зазначив Аксенін.

      28 січня новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков заявив, що ніколи не був адвокатом президента-втікача і не втручатиметься у розслідування справ Майдану.

      Справді, безпосередніх угод між Януковичем та Бабіковим не підписували. Договір з Януковичем підписували інші члени адвокатського об'єднання "Авер-Лекс". А вже фірма видавала ордери своїм адвокатам у процесах.

      Зазначимо, що прокурор Офісу генпрокурора Олексій Донський, який займається справами Майдану ще від створення Управління спецрозслідувань, висловив сумнів, що той не має конфлікту інтересів і що не матиме доступу до справ.

      А згодом журналісти "Слідство.Інфо" запевнили, що мають докази активної участі Бабікова у захисті Януковича: документи та аудіозаписи судових засідань. 

      Справи Майдану і ДБР: що треба знати?На посади в Державне бюро розслідувань погодили 32 кандидатів слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури. Вони усі увійдуть до спеціального слідчого підрозділу у справах Майдану.

      В листопаді в ДБР створили підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках. Керівником призначили Олександра Буряка, який обіймає посаду заступника директора бюро.

      Раніше Буряка згадували журналісти у розслідуванні справи "плівок Вовка" журналісти. У двох епізодах аудіозаписів голова Окружного адмінсуду Києва Вовк говорив про те, що рішення на користь заступника голови суду Євгена Аблова погоджували з заступниками директора ДБР Ольгою Варченко й Олександром Буряком.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Революція Гідності Державне бюро розслідувань Олександр Бабіков Новини України Новини політики
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